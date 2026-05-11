Entre los pasajeros evacuados se encuentra la oceanógrafa valenciana Aitana Forcén-Vázquez

Hantavirus en el crucero Hondius: Sanidad prevé una cuarentena de 42 días para los pasajeros españoles hasta el 17 de junio

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Los 14 pasajeros españoles del buque MV Hondius afectado por un brote de hantavirus se encuentran ya en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde empezarán un periodo de cuarentena en una planta de aislamiento.

A las 16:27 horas de este domingo, y escoltados por un furgón de la Policía Nacional y varios agentes en motocicleta, los 14 entraban en dos autobuses blancos por el ingreso de la fachada principal del centro, también custodiada por un buen número de agentes desde una hora antes de su llegada. En total, 94 pasajeros del buque Hondius desembarcaron durante la jornada en el puerto de Granadilla para tomar los diferentes vuelos que los han llevado a sus lugares de origen.

El mensaje de Aitana Forcén, la oceanógrafa a bordo del crucero

Entre los pasajeros evacuados se encuentra la oceanógrafa valenciana Aitana Forcén-Vázquez, que ha mandado un mensaje de despedida al barco desde sus redes sociales: "Adiós, Hondius. Nos vemos el próximo año", ha escrito junto a una foto del barco en su cuenta de Instagram.

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La cuarentena de los pasajeros del crucero

Durante el tiempo que se prolongue la cuarentena, que se irá determinando en función de la evolución de la situación, se llevará a cabo una vigilancia activa, que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección, los cruceristas deberán permanecer en habitaciones individuales y sin recibir visitas.

En el caso de que alguno desarrollara síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos, será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. Allí se les practicará una PCR en sangre y en suero, y si resulta negativa pero continúa con síntomas, se le repetirá una prueba 24 horas después.

Si siguen persistiendo los síntomas y no hay otro diagnóstico que sea compatible o que sea razonablemente certero, se repetirá cada 48 horas.