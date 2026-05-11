EEUU ha confirmado un "positivo leve" en hantavirus y otro con síntomas entre sus repatriados del 'MV Hondius'

Hantavirus en el crucero Hondius: La ministra de Sanidad adelanta que serán repatriadas 22 personas en un solo avión que volará a Países Bajos

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Las autoridades sanitarias continúan monitorizando la evolución de los pasajeros del crucero MV Hondius tras el brote de hantavirus detectado durante la expedición y, poco a poco, comienzan a conocerse más detalles sobre los positivos y los casos sospechosos repartidos entre distintos países. Por el momento, la atención se centra especialmente en Estados Unidos y Francia, donde varios pasajeros permanecen ingresados bajo vigilancia médica.

Uno de los casos que más seguimiento está generando es el de un ciudadano estadounidense que dio un “positivo débil” a hantavirus mientras todavía se encontraba a bordo del barco. Según han explicado expertos sanitarios, este tipo de resultado suele indicar una carga viral baja, aunque las autoridades norteamericanas han decidido tratar el caso como positivo por precaución. Posteriormente, una segunda prueba PCR habría dado negativo, pero aun así el protocolo sanitario previsto para este pasajero no cambiará.

El pasajero considerado positivo permanecerá aislado en una unidad de biocontención mientras continúa siendo evaluado, aunque por ahora no ha trascendido que presente síntomas graves. El resto de ciudadanos estadounidenses serán sometidos a controles médicos y seguimiento sanitario en áreas separadas del centro hospitalario.

La pasajera francesa infectada

La situación más delicada se encuentra en Francia. Las autoridades galas confirmaron este lunes el positivo por hantavirus de una pasajera que inicialmente se encontraba asintomática antes del desembarco, pero que comenzó a desarrollar fiebre durante el vuelo hacia París. Según explicó la ministra francesa de Sanidad, Catherine Vautrin, el estado de la paciente empeoró durante la noche y permanece ingresada en una unidad especializada en enfermedades infecciosas bajo estrictas medidas de aislamiento.

Los otros cuatro pasajeros franceses evacuados desde el crucero han dado negativo en las primeras pruebas, aunque continúan hospitalizados mientras se repiten los análisis y se controla su evolución. Además, las autoridades sanitarias francesas han identificado al menos 22 contactos estrechos relacionados con los vuelos en los que viajó una de las pasajeras posteriormente fallecidas, personas que deberán permanecer aisladas de manera preventiva.

Pese a la preocupación generada por estos casos, los especialistas insisten en que el riesgo para la población general continúa siendo bajo.