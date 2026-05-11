La zoonosis, detrás del 75% de enfermedades víricas emergentes: del coronavirus al hantavirus

José Rocamora 11 MAY 2026 - 22:00h.

El 75% de enfermedades víricas emergentes provienen de animales a humanos: provocan ya casi tres millones de muertes en el mundo.

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Hantavirus, proveniente de los roedores. Coronavirus, se intuye que relacionado con el murciélago o el panglín, el ébola, que nos llega a a través del murciélago, la gripe aviar, de las aves acuáticas, o el Virus del Nilo, del mosquito. Todas son zoonosis. De hecho, el 75% de enfermedades víricas emergentes provienen de este paso de animales a humanos.

Lo último ha sido el hantavirus, con una alta mortalidad, nada menos que de un 40%, pero con un riesgo de transmisión bajo, la gran diferencia con un coronavirus que provocó una pandemia que toda una generación será incapaz de olvidar. El hantavirus también procede de animales, de un tipo de roedor concreto.

¿Qué son las enfermedades zoonóticas? Son las que provoca un virus o una bacteria transmitida desde un animal a un ser humano. Se calculan que hay más de doscientas de estas enfermedades, señala Juan José Badiola, veterinario e investigador. Por ejemplo, la enfermedad de Lyme que procede de las garrapatas. El ébola que, se cree, transmiten los murciélagos o la viruela del mono cuyo origen está en ciertos roedores.

¿Por qué han aumentado los casos de zoonosis? Las razones son varidas pero es clave que cada vez nos movemos más y una persona contagiada puede viajar con el virus e introducirlo en países donde nunca ha habido brotes. Pero también hay un factor ambiental. Aspectos como el cambio climático hace que determinados virus se acomoden en hábitats en los que nunca habían estado. Las altas temperaturas del Mediterráneo y el sur de la península han hecho que el mosquito tigre, originario del sudeste asiático y transmisor del Zika, se acomode en nuestro entorno.

Se estima que este tipo de enfermedades provocan cada año casi tres millones de muertes en el mundo.