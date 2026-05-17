Sanidad desaconseja viajar a las zonas afectadas aunque el riesgo de contagio sea muy bajo

La OMS declara la emergencia internacional por un brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda

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El Ministerio de Sanidad considera que el riesgo de transmisión de ébola tras el nuevo brote de la enfermedad en República Democrática del Congo (RDC) y Uganda es "muy bajo", pero desaconseja viajar a las zonas afectadas y, a los que regresen de allí, les emplaza a que permanezcan atentos a su estado en los 21 días posteriores.

La Dirección General de Salud Pública ha emitido este domingo un informe de situación por la epidemia causada por el virus Bundibugyo, por la que ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la "emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)".

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Dicha declaración, tras consultar a los estados afectados, incluye un anuncio de "emergencia pandemica", aunque se precisa que el brote aún "no cumple los criterios de emergencia pandémica" tal y como se definen en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

En Uganda se notificaron el jueves y el viernes dos casos confirmados

Entre las condiciones que le llevaron a tomar esta decisión están los ocho casos de contagio confirmados, los 246 sospechosos y las 80 muertes presuntamente asociadas al brote en la provincia Ituri de la República Democrática del Congo (RDC), en al menos tres zonas sanitarias, incluidas Bunia, Rwampara y Mongbwalu.

En Uganda se notificaron el jueves y el viernes dos casos confirmados en Kampala, sin vínculo epidemiológico aparente en dos personas que viajaban desde República Democrática del Congo, una de las cuales ha fallecido.

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Ayer, se comunicó un caso confirmado en Kinshasa, en RDC, en una persona que regresaba de Ituri; además de casos de muertes inusuales con síntomas compatibles con la enfermedad por virus Bundibugyo en varias zonas de esta provincia. También se han notificado cuatro fallecimientos de trabajadores sanitarios en un contexto clínico sugestivo de fiebre hemorrágica viral en la zona afectada.

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Sanidad considera que el riesgo de contagio es muy bajo

Con todo, Sanidad considera que el riesgo de transmisión del virus ébola causado por virus Bundibugyo en la población española es muy bajo en este momento.

Aunque no existen vuelos directos entre España y estos países, a los que se llega mediante conexiones con escala, dada la declaración de ESPII y "el riesgo de dispersión regional" desaconseja viajar a las zonas afectadas por el brote: la provincia de Ituri y la ciudad de Kinshasa en la RDC y Kampala en Uganda.

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Recuerda que la OMS desaconseja cualquier restricción de viaje o comercial con ambos países y que el riesgo de exposición para el viajero general que adopte las precauciones recomendadas es bajo.

Son el personal sanitario y los trabajadores de primera línea que participen en la respuesta al brote el colectivo más expuesto, según el organismo.

Las recomendaciones a los viajeros

Los viajeros deben tener en cuenta, además, que las autoridades de estos dos países han implementado controles de salida en aeropuertos, puertos y principales pasos fronterizos, que incluyen cuestionario epidemiológico y medición de temperatura; y que no se permite viajar a nadie con síntomas compatibles, salvo en el marco de una evacuación médica.

Para reducir el riesgo de infección, Salud Pública recomienda evitar el contacto con pacientes sintomáticos y con fluidos corporales de personas enfermas o fallecidas o con objetos potencialmente contaminados (ropa, ropa de cama, agujas, equipos médicos).

También evitar consumir carne de animales silvestres y el contacto con animales salvajes, tanto vivos como muertos; lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con gel hidroalcohólico; no participar en ceremonias de inhumación o rituales funerarios que impliquen contacto con el cadáver; y mantener siempre prácticas sexuales seguras.

A aquellos que regresen de zonas afectadas les aconseja permanecer atentos a su estado de salud durante los 21 días siguientes al retorno.

Si durante ese período aparecen fiebre brusca, debilidad o cansancio intenso, dolor de cabeza, muscular o de garganta, vómitos o diarrea, erupciones cutáneas o hemorragias internas o externas, deben aislarse "inmediatamente" e informar al 112, pero nunca acudir a urgencias ni a centros sanitarios sin previo aviso, se alerta.