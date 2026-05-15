Agencia EFE 15 MAY 2026 - 10:27h.

Así lo ha comunicado, "con todas las prudencias posibles", la ministra de Sanidad, Mónica García

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado "con todas las prudencias posibles" que el único pasajero español del crucero MV Hondius que hasta ahora ha dado positivo en hantavirus se encuentra mejor y "ayer estaba ya casi asintomático".

"Buenas noticias", ha celebrado García, señalando que si bien este ciudadano, que permanece aislado en el hospital Gómez Ulla de Madrid, tuvo hace dos días síntomas leves respiratorias, su evaluación está siendo "buena" y es positivo que la sintomatología "vaya remitiendo" porque, con síntomas, es cuando más transmite el virus.

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Por esta razón, ha explicado, hay que esperar a que su sintomatología remita completamente y a hacer un seguimiento de PCR hasta que la prueba dé negativo. Será entonces cuando el paciente puede tener otro protocolo.

Respecto a los otros 13 españoles que siguen cuarentena también en el Gómez Ulla con PCR negativa, la ministra ha reiterado que no hay ninguna novedad clínica, pues siguen negativos y sin síntomas. El próximo lunes volverán a someterse a una prueba, justo siete días después de la anterior.

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En caso de que vuelva a ser negativa, se planteará que puedan salir de las habitaciones, usar los lugares comunes y tener contacto con sus familiares e, incluso, con las medidas de seguridad oportunas, con el resto del pasajeros cuarentenados.

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La ministra ha avanzado a partir del resultado de esta próxima prueba el lunes, se someterán a una PCR todas las semanas. "En el día 28 de esta cuarentena podremos plantearnos si todas las PCRS han ido bien, si esa cuarentena puede seguir siendo domiciliaria o tiene que seguir siendo hospitalaria", ha apuntado.

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Con todo, la titular de Sanidad ha dejado claro que estas medidas están sujetas a la evolución en el resto del mundo del virus y, por tanto, hay que ser "muy prudentes" porque no hay que olvidar que el periodo de incubación del hantavirus son 42 días.

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García ha recordado que los 14 cruceristas españoles han recibido o reciben apoyo emocional y psicológico desde el primer momento tras la situación de estrés y angustia por la que han pasado y ha explicado que todos han pedido dos cosas "muy claras": que no se les estigmatice y que las autoridades sean escrupulosas con sus identidades y su privacidad.