La menopausia, del silencio a la visibilidad: "Antes se ocultaba, nos avergonzábamos"

La menopausia ha sido para muchas mujeres una etapa tabú que ahora empieza a ocupar el centro de las conversaciones en las nuevas generaciones

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La menopausia es una etapa que afrontan en España casi ocho millones de mujeres. Una etapa en la que hay mucho más que sofocos y que las generaciones más mayores han llevado de manera íntima. Ahora las mujeres reivindican su derecho a afrontarla con normalidad. Informa en el vídeo Yolanda Bernardo.

Se ha pasado de vivirlo en soledad a la sobreinformación. "Lo importante es que manejemos la información concreta y adecuada a nuestra situación", cuenta Laura. Parece que si no nos cuidamos o si no envejecemos, como nos marcan las redes sociales pues hay algo que estamos haciendo mal", explica Sara Cañamero, sexóloga y matrona especialista en suelo pélvico.

La menopausia hoy es un negocio que abruma. Boticaria García, con su libro 'Mujeres de Hierro', conoce bien esta etapa. "La menopausia es una carrera de obstáculos metabólica", resume. Hay hábitos fáciles para afrontarlo. "Con la alimentación y con el ejercicio tenemos dos núcleos de hábitos estrella muy importantes", subraya García.

Microdosis de ejercicio para atacar tanta cuesta arriba. "El 85% de las mujeres no pueden con la vida. El síntoma no es el sofoco, no es el abanico, es el cansancio, es la falta de resistencia, es el estoy agotada. También es la niebla mental", añade. Al menos se ha conseguido ponerlo en el centro de la conversación. "Antes la gente lo ocultaba, nos avergonzábamos. Porque nos pasamos la vida escondiendo lo que nos pasa", concluyen.