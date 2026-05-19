El buque MV Hondius llegó sin incidentes y atracó en el puerto de Róterdam, Países Bajos, a las 11:00 de la mañana

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La compañía naviera de origen holandés, 'Oceanwide Expeditions', ha anunciado que el buque MV Hondius llegó sin incidentes y atracó en el puerto de Róterdam, Países Bajos, a las 11:00 de la mañana del pasado lunes 18 de mayo. Ahora, el buque será desinfectado, pudiendo continuar con sus operaciones a partir del 13 de junio.

En la embarcación no había personas con síntomas a bordo ni entre la tripulación que desembarcó. Veinte tripulantes y dos miembros del personal médico del RIVM se encuentran ahora alojados en un centro de cuarentena especializado. Cinco tripulantes, desembarcarán del buque en una fase posterior, siguiendo estrictos protocolos de limpieza y cuarentena.

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Limpieza de tres a cuatro días

'Oceanwide Expeditions' ha seleccionado a 'EWS Group' para llevar a cabo una limpieza y desinfección exhaustivas del buque. La empresa cuenta con una amplia experiencia en la desinfección de buques, incluso durante la pandemia de COVID-19.

Se estima que el proceso de limpieza durará entre tres y cuatro días, en función de los resultados de la inspección de hoy. 'EWS Group' ha confirmado que, una vez completada la limpieza y la desinfección, el buque volverá a ser seguro para su funcionamiento. En estrecha colaboración con el RIVM, se están ultimando los detalles exactos del plan de limpieza. Proporcionaremos más información sobre el proceso, los pasos, el progreso y los resultados a medida que estén disponibles.

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Cancelación de viajes

'Oceanwide Expeditions' ha informado hoy a los pasajeros de la cancelación de los viajes HDS02-26 (29 de mayo - 5 de junio) y HDS03-26 (5 de junio - 13 de junio) para permitir que se complete este proceso de limpieza a fondo. Esta decisión se tomó el 18 de mayo. Se ha informado directamente a todos los huéspedes y socios afectados, incluyendo opciones de cambio de reserva y detalles adicionales.

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Todos los viajes a partir del 13 de junio se realizarán según lo previsto, sin esperar por el momento más interrupciones. Se ha informado a los pasajeros con reserva en el HDS04-26 (del 13 al 20 de junio) de que su viaje se realizará según lo previsto.

Una vez finalizadas las tareas de limpieza, las inspecciones y las auditorías programadas, el MV Hondius reanudará sus operaciones al completo el 13 de junio, con salida desde Longyearbyen, Svalbard. A lo largo de esta semana se emitirá un comunicado más amplio dirigido al mercado.