Los españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla han dado negativo en la segunda PCR: podrán recibir visitas y salir de sus habitaciones

El paciente español con hantavirus evoluciona de forma favorable tras llevar una semana ingresado en el Gómez Ulla de Madrid

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Los trece españoles del Hondius que están ingresados en el Hospital Gómez Ulla, de Madrid y que habían dado negativo por hantavirus en una primera PCR han vuelto a dar el mismo resultado en una segunda prueba, de forma que podrán flexibilizarse las medidas de aislamiento, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad este lunes.

Por su parte, el único de este grupo que de momento está contagiado sigue evolucionando favorablemente, una semana después de ingresar con los primeros síntomas en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) de este mismo hospital.

Las fuentes del Ministerio de Sanidad han informado del resultado de las últimas PCR practicadas a los españoles que guardan cuarentena, porque son considerados contactos y a quienes se les practicó una primera prueba hace ahora una semana.

Según el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública la semana pasada, este resultado permite flexibilizar las condiciones de aislamiento, de forma que "podrán comenzar a salir de sus habitaciones para acceder a las zonas comunes de la planta en la que se encuentran y recibir visitas de sus familiares, manteniendo en todo momento las medidas de protección y prevención establecidas".

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A los 28 días podrán abandonar el aislamiento hospitalario

Además, si las sucesivas PCR semanales continúan siendo negativas y no aparece sintomatología, podrán abandonar el aislamiento hospitalario una vez transcurridos los 28 días desde la fecha de exposición al virus y continuar la cuarentena en sus domicilios.

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No obstante, las fuentes de Sanidad precisan que las condiciones específicas de esa cuarentena domiciliaria continuarán siendo evaluadas y, en su caso, actualizadas en el protocolo por la Comisión de Salud Pública, en función de la evolución de la situación epidemiológica del hantavirus.

Los 14 españoles (13 pasajeros y un tripulante) fueron evacuados del Hondius el domingo 10 de mayo, dentro de la operación desarrollada en el puerto tinerfeño de Granadilla, y aislados ese mismo día en el Gómez Ulla.