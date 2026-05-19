El cadáver de la mujer alemana fallecida en el crucero MV Hondius, víctima de hantavirus, ha desembarcado en Rotterdam, Países Bajos

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RotterdamEl cuerpo sin vida de la mujer alemana fallecida en el crucero MV Hondius, víctima de hantavirus, ha desembarcado en Países Bajos. El barco atracaba durante la tarde del lunes 18 de mayo en su destino final, el puerto holandés de Roterdam, con 25 miembros de la tripulación y dos sanitarios a bordo.

El buque MV Hondius atracaba en el puerto de Rotterdam, en Países Bajos, donde sus 27 ocupantes deberán cumplir un periodo de cuarentena de 42 días, y el barco será sometido a una limpieza y desinfección completas, según ha informado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

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Ninguno de los ocupantes que permanecen en el interior del crucero presenta síntomas

"Agradezco a todos los países y socios que han trabajado juntos en esta respuesta al hantavirus. También gracias al capitán Jan Dobrogowkshi por su liderazgo y su estrecha coordinación con nosotros en todo momento", ha señalado en la red social 'X'.

A bordo permanecen un total de 27 personas: 25 tripulantes y dos miembros del personal médico, proporcionados por el el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM). Ninguna de ellas presenta síntomas asociados al hantavirus.

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El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

El MV Hondius llegó al puerto de Granadilla (Tenerife) en Canarias el 10 de mayo para proceder al desembarco y repatriación escalonada de sus pasajeros, procedente de Cabo Verde, tras varios días fondeado allí, en una travesía por el Atlántico Sur que había comenzado en Ushuaia (Argentina).

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El brote de hantavirus ha causado tres fallecimientos entre sus pasajeros durante la travesía por el Atlántico Sur, antes de la llegada del buque a Canarias. El primer muerto fue un viajero neerlandés que enfermó a comienzos de abril y murió a bordo el 11 de ese mes, mientras que su esposa falleció días después en Sudáfrica, adonde había sido trasladada tras desembarcar en la isla de Santa Elena.

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La tercera víctima mortal, una pasajera alemana, presentó fiebre y síntomas respiratorios a finales de abril y murió el 2 de mayo, quedando su cuerpo en el barco para su posterior repatriación.

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"Se han reportado un total de 11 casos (9 confirmados, 2 probables), incluyendo tres fallecimientos. El último caso confirmado también fue de un pasajero. La persona estaba entre los repatriados, y mientras estaba en cuarentena, desarrolló síntomas y ahora está recibiendo atención clínica", recuerda el director de la OMS.