Antoni Mateu 23 MAY 2026 - 19:00h.

Los tatuajes solares, los sprays nasales para bronceado y exponerse en exceso a los rayos UV son prácticas que dañan nuestra piel de forma severa

La peligrosa moda de tatuarse con el sol

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A medida que se va acercando el tiempo estival, también resurge el interés por el bronceado y el cuidado de la piel. Sin embargo, más allá del querer tener más color, también hay otras prácticas como los sprays nasales o los tatuajes solares que conllevan un riesgo potencialmente dañino para nuestra salud.

Si bien es cierto que el sol es una de las principales fuentes de vitamina D para nuestro cuerpo, hay que exponernos a él con moderación. Así pues, un exceso de rayos UV y hacerlo sin protección conlleva al deterioro de nuestra piel. ¿En el peor de los escenarios? La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFyC) expone el melanoma como desencadenante más fatal.

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Tatuajes solares

Conocidos como 'sunburn art' en inglés, consisten en dejar que los rayos penetren en nuestra piel -con muy poca o sin protección- durante mucho tiempo con el fin de que se dibujen figuras en nuestro tejido.

De hecho, se cubre una zona en específico para que este quede de nuestro tono natural, mientras que el resto del cutis queda con un tono muy diferente. Es ese contraste el que hace que se grabe la forma.

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Sin embargo, esta mala práctica no es algo reciente. Ya en 2015 la Academia Española de Dermatología y Venerología explicaba que esto "puede causar daños irreparables en la piel", además de que "la quemadura solar permanece durante una largo tiempo".

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Al producirse este tipo de lesiones en el tejido se aumenta el riesgo de cáncer de piel. Y de entre los diversos tipos que existen, "el melanoma trae consigo un 80% de tasa de mortalidad". Así lo ilustra la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFyC) en la última actualización del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud.

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¿Son seguros los sprays de bronceado?

Hay gran variedad de cremas solares y con diferentes factores de protección —SemFyC recomienda una protección mínima de 30, mientras que la idónea es la de SPF 50—. Sin embargo, son los sprays nasales de bronceado los que generan controversia.

No es lo mismo un spray descongestivo que una spray bronceador de aplicación cutánea. Pero aquí se unen ambos mundos: a través de una dosis nasal se estimula la producción de pigmentos de nuestra piel. Lo hace de forma sintética y con una sustancia no autorizada llamada melanotan.

La combinación del exceso de horas de sol, hacerlo sin protección y mediante un estimulante es lo que conlleva a nuestra piel a un conjunto de laceraciones y lesiones que pueden derivar en enfermedades cancerígenas.

¿Cómo tomar el sol de forma idónea?

Aunque el sol es fuente de vitamina D, hay que exponerse con protección. En esta línea, desde la SemFyC explican que "hay que evitar la exposición directa y siempre con el uso de crema solar de espectro SPF 30 o más".

También abogan por "evitar las horas de máxima actividad solar": entre las 12 del mediodía y las 16 o 17 horas de la tarde es mejor permanecer en la sombra si se quieren minimizar los riesgos.

Aunque, eso sí, son criterios que difieren "en personas más susceptibles por histórico o por condiciones físicas".

¿Y qué hay del tiempo de exposición? Entre 10 y 15 minutos es la 'dosis' diaria recomendada para mantener un estado de salud óptimo de nuestra piel.