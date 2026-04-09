Silvia Asiain Laura Queijeiro 09 ABR 2026 - 16:17h.

Muchos de esos productos, anunciados en redes sociales, contienen melanotan, una sustancia no autorizada por sus efectos secundarios

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Con la llegada del buen tiempo, llega la obsesión de muchos por el bronceado. Los expertos alertan de la tendencia de usar inhaladores que activan la melanina y broncean la piel en cuestión de días. Señalan que pueden producir náuseas, hipertensión o cefalea. Informa en el vídeo Noemí Fernández.

La culpa en parte la tienen las redes. Instagram o TikTok se han llenado de vídeos de jóvenes que utilizan estos aerosoles nasales para broncearse y, aunque pueden parecer inocuos, muchos contienen melanotan, una sustancia no autorizada por sus efectos secundarios.

"Aumento de la tensión arterial, náuseas, vómitos o disminución del apetito. Es un fármaco bastante peligroso", zanja Eduardo Fonseca, dermatólogo. El melanotan activa los melanocitos y al producir más melanina, la piel se broncea, pero también aumenta la pigmentación de nevus y lunares.

"Hay dos casos publicados de personas que han desarrollado melanoma tras su uso"

"Puede aumentar su número y podría tener alguna influencia sobre la aparición del melanoma", añade Fonseca. El peligro es mayor cuando lo inhalan personas que ya tienen lesiones de piel. "En personas que tienen lesiones latentes, puede estimular y acelerar el que esas lesiones acaben siendo melanoma", explica Laura Gómez-Recuerdo, dermatóloga de AEDV.

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Aunque aún no se conocen todos sus riesgos, los dermatólogos alertan. "Sí que se han publicado dos casos de personas que han desarrollado melanoma y han estado utilizando estos productos", aclara Gómez-Recuerdo.

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