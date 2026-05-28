José Rocamora 28 MAY 2026 - 17:00h.

Informativos Telecinco comprueba 'in situ' cómo se hacen los test de eficacia a las cremas solares.

El calor extremo continúa, aunque por poco tiempo: la AEMET pone fecha al descenso significativo de las temperaturas

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El sol con estas temperaturas récord en mayo invita a tener cuidado a la hora de exponerse demasiado sin la protección adecuada es muy peligroso. Hay que tomar más conciencia. Cualquier actividad que esté expuesta al sol debe hacer con protección solar. Cada año se diagnostican alrededor de 8.000 casos de melanoma, señala Beatriz De la Morena, técnica de laboratorio solar Zurko Research.

Pero cómo se hacen los test para saber si una crema solar es eficaz o para sacar al mercado las que más convienen a cada piel. Lo compobamos de la mano de Elena Martínez, técnica de laboratorio solar Zurko Research.

El primer paso para comprobar si una crema solar protege es enfrentarla a su principal enemiga; la radiación ultravioleta, porque es esta la que atraviesa esa parte superficial de la piel. Lo que nos producen son las quemaduras.

Las cremas se prueban en la espalda de los voluntarios. Esa parte de la piel no puede tener ni cicatrices, lunares. No puede ser ni muy clarita ni muy oscura. Para cada tipo de protector dibujan un área de cuarenta centímetros cuadrados y bastan dos miligramos de crema.

Lo que se hace después es irradiar la piel simulando la radiación del sol. Es necesario que aparezcan rojeces en la piel. Es muy importante porque así podemos establecer el grado de protección solar. y saber si tiene un factor treinta, cincuenta...

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Lo siguiente que se mide es la resistencia del protectar al agua y para eso se usan bañeras. Si lo que se quiere es evaluar lo que se llama very water resistant, se tiene que probar durante 80 minutos con temperatura entre 28 y 32 grados.

Hay que evaluar también la eficacia frente al sudor. Eso se hace subiendo el termómetro dentro de la sauna donde se comprueba la reacción de la crema.

Una cosa más. Es importante agitar el producto antes de ponérselo para que los filtros se junten bien y esperar unos 15 minutos para que la crema se absorba en la piel. Con esos dos pasos tendremos un escudo frente al sol.