Llega el calor y la hora de guardar el nórdico: claves para lavarlos, secarlos y empaquetarlos, según la OCU

Ahora que ha llegado el calor, la Organización de Consumidores y Usuarios ha dado varios consejos para guardar los edredones

Kike Clavería, arquitecto y experto en Feng Shui: "Para que el hogar esté en equilibrio hay que aplicar tres reglas muy prácticas"

Compartir







Con las altas temperaturas que se están registrando en España en estos últimos días, muchas familias se han decidido a hacer, por fin, el cambio de cama. Las noches tropicales nos obligan a guardar los nórdicos y edredones hasta el próximo invierno y, para hacerlo de forma adecuada, la OCU ha dado una serie de consejos prácticos que nos ayudarán a que se conserven mejor.

En líneas generales, la organización da cinco recomendaciones básicas: lavar el nórdico o el edredón antes de guardarlo, secarlo completamente, evitar comprimirlo demasiado, guardarlo en un lugar seco y ventilado y revisarlo de vez en cuando durante el verano.

PUEDE INTERESARTE La hora exacta a la que deberías cenar para dormir mejor, según varios especialistas en sueño

En cuanto al primer paso fundamental, el lavado, lo primero que hay que saber es el tipo de relleno que tiene nuestro nórdico, con el fin de saber si lo podemos lavar en nuestra propia casa o es más aconsejable llevarlo a una lavandería. La OCU indica que, en la misma etiqueta, se encontrarán las recomendaciones del fabricante a este respecto.

Cómo lavar el edredón en la lavadora

Si se puede lavar en nuestra propia casa, hay que asegurarse de usar una lavadora grande para evitar que se dañe y seguir los siguientes pasos:

Utiliza un detergente suave .

. Evita blanqueadores y suavizantes : pueden ser demasiado fuertes para las fibras delicadas de algunos edredones y nórdicos, especialmente los de plumón o plumas, cuya forma y suavidad originales pueden resistirse. Además, pueden dejar residuos químicos que pueden causar irritación en pieles sensibles

: pueden ser demasiado fuertes para las fibras delicadas de algunos edredones y nórdicos, especialmente los de plumón o plumas, cuya forma y suavidad originales pueden resistirse. Además, pueden dejar residuos químicos que pueden causar irritación en pieles sensibles Tanto si es de pluma o plumón como si es sintético, selecciona un programa de lavado para prendas delicadas y una temperatura fría o templada. Para asegurarte de eliminar completamente el detergente, puedes realizar un aclarado extra si está disponible en tu lavadora.

PUEDE INTERESARTE Dormir más los fines de semana para compensar la falta de sueño: los expertos valoran si es efectivo

Cómo lavar el edredón en la bañera

Si, por el contrario, el edredón o nórdico no cabe de manera holgada en la lavadora, sin necesidad de forzarlo ni apretar, habrá que lavarlo a mano, en la bañera:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Llena la bañera con agua fría o tibia , añade detergente suave para prendas delicadas y sumérgelo completamente.

, añade para prendas delicadas y sumérgelo completamente. Deja que se remoje durante al menos 15 o 30 minutos y luego agita suavemente el edredón en el agua para ayudar a aflojar la suciedad, sin retorcer.

el edredón en el agua para ayudar a aflojar la suciedad, sin retorcer. Vacía la bañera y vuelve a llenarla con agua limpia para enjuagarlo, aclarando tantas veces como sea necesario hasta que el agua salga clara, sin residuos de detergente.

hasta que el agua salga clara, sin residuos de detergente. Elimina el exceso de agua escurriendo con las manos o presionando el edredón suavemente, una vez más, sin retorcer.

En ambos casos, tanto si se ha lavado el nórdico en la lavadora como en la bañera, lo menor es llevar a cabo el secado en una secadora, con un programa delicado, según la OCU. Si no se tiene una, el secado será un proceso más laborioso, pues habrá que "extenderlo sobre una superficie plana, como una mesa o el suelo, preferiblemente al aire libre y en un lugar con buena circulación de aire y luz solar indirecta y darle la vuelta para asegurar un secado uniforme".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cómo almacenar el edredón en verano

Una vez que esté lavado y seco, llega la hora de guardar el edredón. Si el espacio en casa es limitado, una opción es recurrir a las bolsas de vacío, muy apropiadas en principio para edredones y nórdicos. Pero:

Estas bolsas, al comprimir el relleno, pueden causar daños que afecten a su capacidad para proporcionar calor reduciendo su calidad;

que afecten a su capacidad para proporcionar calor reduciendo su calidad; Al ser de plástico, las bolsas de vacío pueden generar humedad por condensación creándose un ambiente propicio para el moho y los ácaros del polvo, lo que puede causar malos olores y manchas.

Por tanto, la OCU concluye que "la mejor manera de guardar un edredón es usar cajas de cartón o recipientes de almacenamiento transpirables que permitan que el edredón respire mientras está guardado" y que, "en cualquier caso, es recomendable realizar inspecciones periódicas del edredón o nórdico los meses en los que no lo usamos para detectar posibles manchas o daños".