La AEMET prevé un descenso de las temperaturas en la costa cantábrica y la mitad norte de la península

Alerta por calor extremo en mayo: España bate récords y Europa suma 36 muertes en cinco días por golpes de calor

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En unos días en los que las temperaturas están siendo muy altas en todo el territorio nacional, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), advierte de que este "episodio de temperaturas extraordinariamente altas" continuará aunque, a partir de mañana, descenderán en la costa cantábrica y, entre el sábado y el domingo, en la mitad norte de la península.

Desde la AEMET también han informado que "predominará el sol, con nubosidad en desarrollo en la mitad norte de la península y chubascos dispersos con tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento, sobre todo en zonas montañosas. Aún con cierta incertidumbre, se prevé un descenso notable de las temperaturas la próxima semana".

Temperaturas máximas en Andalucía

Granada afronta esta semana una situación meteorológica extraordinaria para la época. Las alertas han saltado después de que la previsión haya apuntado un calor que apretará especialmente en el interior de la provincia y que no dará tregua en unas dos semanas.

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En la capital, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 35 de máxima, pero en la provincia zonas como Loja pueden llegar hasta los 38 grados. Los picos más altos se esperan para el fin de semana y los primeros días de la próxima semana.

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Cambio brusco de las temperaturas

La probabilidad de lluvia será prácticamente nula durante toda la semana, salvo el domingo, cuando en zonas como la capital Aemet habla de un 65 % de posibilidades.

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El episodio se enmarca en una situación de calor extremo que afecta a toda España y que meteorólogos describen como "muy poco habitual para finales de mayo".

Predominarán los cielos despejados en casi todo el territorio, con el calor ganando terreno día a día. La primera quincena de mayo estuvo marcada por anomalías térmicas de hasta 10 grados por debajo de lo normal, lo que hace aún más brusco el contraste con lo que se avecina. Alrededor del día 15 de mayo las noches todavía eran frescas y agradables, incluso más frías de lo habitual para la época del año, pero a partir de esta semana la cosa da un giro radical.

Se extienden las noches tropicales

Además de las máximas diurnas, las noches comenzarán a ser especialmente cálidas. Las llamadas noches tropicales, aquellas en que el termómetro no baja de los 20 grados, podrían extenderse en algunas zonas de la provincia durante la segunda mitad de la semana, dificultando el descanso nocturno a menos que se 'tire' de aire acondicionado o ventilador.

Las recomendaciones van desde beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed, a evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a mayores, menores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.