Un simple análisis de sangre predecirá el Alzheimer a los 50 años 

Redacción Uppers 29 MAY 2026 - 16:48h.

Un estudio identificó biomarcadores en sangre vinculados a la enfermedad de Alzheimer en adultos de mediana edad que todavía no presentaban demencia

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Una simple gota de sangre seca, obtenida mediante un pinchazo en la yema del dedo, similar al que utilizan las personas con diabetes para medir la glucosa, podría servir para detectar marcadores clave de la enfermedad de Alzheimer, evitando así pruebas diagnósticas más invasivas.

El estudio, publicado en la revista científica 'The Lancet', identificó biomarcadores en sangre vinculados a la enfermedad de Alzheimer en adultos de mediana edad que todavía no presentaban demencia.

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Los investigadores analizaron a 1.350 personas de entre 53 y 69 años y detectaron que el 6% tenía niveles elevados de proteínas amiloide y tau, dos marcadores asociados al desarrollo del Alzheimer.

Un hallazgo clave para la prevención

Según los especialistas, estas alteraciones aparecieron años antes de que se manifestaran síntomas claros de deterioro cognitivo. La investigación mostró que quienes tenían biomarcadores elevados registraban peores resultados en velocidad de procesamiento y función ejecutiva.

Estas capacidades están relacionadas con tareas cotidianas como organizar actividades, administrar dinero, responder rápidamente a estímulos o mantener conversaciones. Cinco años después de la primera evaluación, las personas con niveles altos de estas proteínas presentaron entre 2,5 y 4 veces más riesgo de deterioro acelerado de la memoria verbal y la capacidad cognitiva.

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La doctora Kristine Yaffe, autora principal del estudio y vicepresidenta del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la UCSF, explicó que el hallazgo puede ser clave para la prevención.

¿Cuándo llegará al mercado?

"Hasta el 40% de los casos de demencia podrían retrasarse o prevenirse abordando factores de riesgo modificables", señaló. Actualmente, la detección de proteínas asociadas al Alzheimer suele realizarse mediante estudios complejos como tomografías cerebrales o análisis de líquido cefalorraquídeo.

La ventaja de este nuevo método es que utiliza una muestra de sangre, por lo que resulta menos invasivo y más económico. Las pruebas ya cuentan con aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para personas que presentan síntomas cognitivos. Sin embargo, los científicos consideran que en el futuro podrían extenderse también a pacientes sin síntomas, con el objetivo de detectar riesgo precoz.

Aunque los resultados generan expectativa en la comunidad médica, los especialistas aclararon que todavía faltan estudios antes de implementar estas pruebas de manera generalizada. Uno de los principales desafíos es evitar falsos positivos y determinar con precisión qué pacientes realmente desarrollarán Alzheimer.

Además, los análisis detectan específicamente biomarcadores asociados a esta enfermedad, pero no identifican otros tipos de demencia. "Estas pruebas deben utilizarse con cautela", advirtió Yaffe. La investigadora explicó que el objetivo no es generar alarma, sino abrir oportunidades de prevención y tratamiento temprano para quienes tengan riesgo elevado.