La música recomendada por la neurociencia para mejorar tu memoria de forma natural

Redacción Uppers 28 MAY 2026 - 18:02h.

Un estudio de la Universidad de Harvard revela que hay un tipo de música que favorece la concentración

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La Universidad de Harvard ha desvelado en un reciente estudio que existe un tipo de música que permite estimular al cerebro de tal manera que puede potenciar incluso la memoria. Los expertos han destacado que lo mejor para la concentración es escuchar música familiar.

Los neurocientíficos llevan años estudiando cómo la música afecta a la memoria y hasta ahora se había demostrado que el silencio absoluto o el ruido blanco son los mejores aliados para aumentar la concentración, pero los autores de este estudio de Harvard han revelado que exponer el cerebro a la música puede potenciar la concentración y la memoria.

“La música no es solo para el entretenimiento, sino que tenerla en segundo plano puede ayudar a las personas a concentrarse mejor, incluso si alguien tiene problemas de atención o trastorno de hiperactividad”, confirma Srini Pillay, una de las mayores eminencias a nivel mundial en esta materia y según recoge en declaraciones el medio ‘Ok Diario’.

La música que potencia la música y por qué

De hecho, las canciones que potencian la memoria dependen de cada persona, porque la música mejor conocida por una persona activa el cerebro, pero en un segundo plano, porque al conocer la letra, se bloquea el ruido mental y se produce una mayor atención en la tarea que se está realizando.

Otro tipo de música que es muy buena para potenciar la memoria es la música barroca porque tienen un ritmo de 60 BPM (pulsaciones por minuto) y a este ritmo se induce a la producción de las famosas ondas gamma, que son las frecuencias más rápidas del cerebro que aparecen cuando se está aprendiendo algo nuevo.

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Además, el estudio también cita una serie de claves para conseguir una mayor concentración, como escuchar este tipo de música antes de estudiar para que el cerebro entre en modo aprendizaje, acompañar las sesiones de estudio con este tipo de música, evitar haces otras tareas y utilizar auriculares de cancelación de ruido para que la experiencia sea mucho más completa.