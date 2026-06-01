La intervención permite trasplantar un corazón aunque donante y receptora no compartan el mismo grupo sanguíneo

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El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha realizado con éxito el primer trasplante cardíaco infantil ABO incompatible de Andalucía a una bebé de cinco meses, una intervención de gran complejidad que amplía las posibilidades de acceso al trasplante para los pacientes más pequeños.

La paciente, Greta, ingresó procedente de Sevilla con una miocardiopatía dilatada de probable origen genético que había evolucionado hasta una situación de fallo cardiaco terminal, por lo que el trasplante era su única alternativa terapéutica.

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La niña precisó inicialmente soporte circulatorio con ECMO y posteriormente con un dispositivo Berlin Heart, que permitió mantener la función cardiaca como puente hasta la llegada del órgano. El trasplante se llevó a cabo el pasado mes de diciembre y la evolución de la pequeña está siendo favorable, tanto desde el punto de vista cardiológico como neurológico.

Distinto grupo sanguíneo

El valor de este procedimiento reside en que permite trasplantar un corazón aunque donante y receptora no compartan el mismo grupo sanguíneo, una posibilidad especialmente relevante en lactantes, que aún no han desarrollado plenamente anticuerpos frente a otros grupos. En estos pacientes, esta opción puede reducir tiempos de espera y ampliar las oportunidades de encontrar un órgano compatible en tamaño, uno de los principales retos del trasplante cardíaco infantil.

La presentación de este hito ha contado con la presencia de la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, y del director gerente del Hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, junto al equipo asistencial implicado en el procedimiento y representantes de asociaciones de pacientes trasplantados.

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María Jesús Botella ha señalado que "esta noticia representa la mejor expresión de lo que significa un sistema público de salud fuerte: profesionales altamente cualificados, coordinación entre equipos, tecnología al servicio de la vida y una sociedad generosa que entiende que donar es ofrecer futuro".

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"Greta nos recuerda que cada trasplante empieza mucho antes de entrar en quirófano"

Por su parte, el director gerente del hospital, Francisco Triviño, ha destacado que "Greta nos recuerda que cada trasplante empieza mucho antes de entrar en quirófano: empieza con una familia que dona, con una organización capaz de activar todos sus recursos y con profesionales que trabajan como una sola unidad para que esa oportunidad llegue a tiempo". Triviño ha añadido que "este caso representa la capacidad de este hospital para ofrecer respuestas altamente especializadas a situaciones límite y transformar la generosidad de una donación en una posibilidad real de vida".

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La cardióloga pediátrica Elena Gómez, responsable del seguimiento de la paciente, ha explicado, por su lado, que "el trasplante ABO incompatible en lactantes es posible porque, a edades tan tempranas, el sistema inmunológico aún no ha desarrollado plenamente anticuerpos frente a otros grupos sanguíneos". En este sentido, ha señalado que "esta opción nos permite ampliar la ventana de donantes en pacientes muy pequeños, en los que el tiempo de espera y el tamaño del órgano son factores críticos".

La doctora Gómez ha subrayado además que "la paciente llegó en una situación de fallo cardiaco terminal, precisó soporte circulatorio y asistencia ventricular como puente al trasplante, y la indicación exigió una valoración continua y muy precisa de su evolución clínica".

"Cada trasplante empieza mucho antes de entrar en quirófano"

En este trasplante ha sido determinante el trabajo del Banco de Sangre del hospital, del equipo de Hematología, del Centro de Transfusión Sanguínea, anestesia y perfusionista, cuya coordinación permitió preparar el circuito sanguíneo necesario para reducir al máximo el riesgo de rechazo del órgano.

En una intervención ABO incompatible el reto no termina con la llegada del corazón al quirófano, es necesario retirar de la circulación de la receptora los anticuerpos que podrían atacar el injerto y sustituirlos por sangre y plasma adecuados para que el nuevo órgano pueda comenzar a latir en condiciones seguras. Así, el trabajo del banco de sangre es esencial.

A este respecto, el hematólogo Miguel Ángel Álvarez, ha explicado que este tipo de procedimiento exige una preparación transfusional mucho más compleja que la de una intervención convencional. Antes del trasplante, el equipo confirma el grupo sanguíneo de la paciente y del donante, estudia los anticuerpos que podrían reaccionar frente al nuevo órgano y diseña una estrategia individualizada para que todos los productos sanguíneos que puedan utilizarse sean los más seguros.

El banco de sangre mantiene activado el circuito especial

Durante el tiempo de espera hasta el trasplante, el banco de sangre mantiene activado este circuito especial. Esto implica revisar periódicamente la situación inmunológica de la paciente, coordinarse con los equipos de trasplante, anestesia, cirugía y cuidados intensivos, y garantizar que cualquier transfusión que pudiera necesitarse antes de la operación se realice con productos adecuados.

En el momento de la intervención, el banco de sangre trabaja en absoluta coordinación con el equipo quirúrgico. Debe tener preparados los productos sanguíneos previstos, responder con rapidez si aumenta la necesidad transfusional y asegurar que todos los componentes administrados cumplen los requisitos establecidos para ese caso concreto. Además, durante la cirugía ha participado en el seguimiento de los niveles de anticuerpos, siendo su papel especialmente relevante en los momentos críticos del implante del órgano.

En esta línea, el perfusionista Agustín Elías ha explicado que, en su caso, "la clave del procedimiento fue preparar el circuito de circulación extracorpórea con los componentes sanguíneos adecuados y realizar una exanguinación controlada de la paciente antes de reperfundir el órgano".

El único hospital andaluz con asistencia cardíaca infantil

Según ha detallado, "se retiró progresivamente la sangre de la niña y se repuso con sangre y plasma nuevos, que recircularon por el sistema hasta comprobar que el parámetro estuviera por debajo del máximo indicado". Elías ha añadido que "solo en ese momento se pudo proceder al desclampaje con garantías; en este caso, se consiguió en la tercera determinación, tras cinco horas de isquemia". La disponibilidad de plaquetas resulta especialmente importante en este tipo de cirugías.

En el procedimiento han participado profesionales de Cardiología Pediátrica, Cirugía Cardiovascular, Cuidados Intensivos Pediátricos, Hematología, Inmunología, Banco de Sangre, Anestesia, Enfermería, perfusionistas y Coordinación de Trasplantes. La preparación del caso exigió revisar y actualizar el protocolo existente para adaptarlo a las necesidades de la paciente y garantizar la máxima seguridad en todo el proceso.

El Hospital Reina Sofía es el único centro andaluz con programa de asistencia cardíaca infantil de media y larga duración y de trasplante cardíaco pediátrico, una experiencia que ha permitido afrontar casos de extrema complejidad en menores con insuficiencia cardiaca avanzada. En 2025, el centro realizó 306 injertos de órganos, once de ellos infantiles, y cerró el año como el hospital con mayor actividad trasplantadora de Andalucía.

La trayectoria del Reina Sofía en trasplante cardíaco se inició en 1986 y ya supera los 800 injertos de corazón, de los que más de un centenar corresponden a población infantil. El hospital ha protagonizado además hitos como el primer trasplante cardíaco infantil de donante en asistolia de Andalucía y cuenta con una amplia experiencia en dispositivos de asistencia ventricular pediátrica como Berlin Heart.