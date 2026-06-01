Candela Hornero Madrid, 01 JUN 2026 - 11:58h.

Mediante tiras reactivas detectan quienes tienen elevada una proteína presente en la mayoría de personas con cáncer de páncreas

Los problemas para detectar el cáncer de páncreas: "Los síntomas se suelen confundir"

Compartir







El cáncer de páncreas es uno de los más letales. Para 2026 se esperan 10.405 casos y la supervivencia a cinco años del diagnóstico es del 10,3% en hombres y del 12,1% en mujeres, según el informe 'Las cifras del cáncer en España 2026'. Además, existe un incremento en las tasas de incidencia en adultos jóvenes, lo que también está aumentando su mortalidad.

Uno de los grandes problemas que rodea a este tipo de cáncer es que en la mayoría de los casos (85%) la enfermedad es silenciosa porque sus síntomas son muy inespecíficos —dolor estomacal, pérdida de apetito y de peso inexplicable, un dolor de espalda progresivo que no empeora con el movimiento, o cambios en las heces, entre otros— y no da la cara hasta que el tumor está muy expandido y ya no se puede operar.

A ello se le suma que hay pocos tratamientos realmente eficaces para un estado tan avanzado y que no existe una prueba de cribado. Esto es lo que quieren cambiar un equipo del Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC-CSIC), del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB-CSIC) y del Hospital del Mar Research Institute (HMRIB).

Han creado un test que detecta en minutos en el plasma sanguíneo una proteína (sAXL) presente en el adenocarcinoma ductal pancreático, el cáncer de páncreas más frecuente y letal.

Mediante una tecnología similar a la de los tests rápidos aplicada en tiras reactivas, han distinguido quienes tenían cáncer de páncreas entre 20 pacientes y 20 personas sanas del Hospital del Mar de Barcelona.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La proteína sAXL, un marcador de cáncer de páncreas

La proteína sAXL está ubicada en la superficie de las células y forma parte del funcionamiento normal del organismo, pero se sobreexpresa en determinados tipos de cáncer: en el caso del páncreas, aparece en niveles anormalmente elevados en más del 70% de los tumores.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Hace unos años demostramos que la presencia de esta proteína soluble en la sangre (sAXL) es un marcador de pacientes que ya han desarrollado el tumor", explica Pilar Navarro, coordinadora del Grupo de Investigación en Dianas Moleculares del Cáncer del IIBB-CSIC y del HMRIB.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Núria Vázquez-Bellón, primera autora del trabajo, añade que "se trata de un primer paso prometedor, aunque todavía será necesario optimizar el sistema antes de su posible aplicación clínica". Sus resultados se han publicado en la revista Talanta.

"Se trata de la primera aplicación de un inmunoensayo de flujo lateral cuantitativo —técnica diagnóstica que mide la concentración de una sustancia en una muestra líquida— para detectar sAXL en plasma", ha subrayado Juan Pablo Salvador, autor del estudio e investigador del grupo 'Nanobiotechnology for Diagnostics' del IQAC-CSIC.

Los investigadores subrayan que "disponer de herramientas rápidas, accesibles y mínimamente invasivas para mejorar su detección temprana representa una necesidad clínica urgente".

El camino hacia su posible aplicación clínica

Exponen que la tecnología presenta ventajas frente a otros métodos diagnósticos convencionales: requiere equipamiento mínimo, reduce tiempos de análisis y podría adaptarse fácilmente a entornos clínicos con recursos limitados o a pruebas descentralizadas en el punto de atención sanitaria (point-of-care testing), facilitando un diagnóstico más accesible.

En este sentido, Pilar Navarro apunta que "la herramienta desarrollada pretende acercar la detección del cáncer de páncreas a la práctica clínica habitual y contribuir a mejorar la supervivencia de los pacientes mediante un diagnóstico precoz".

"Futuros estudios se centrarán en ampliar el número de pacientes analizados y mejorar todavía más la sensibilidad del sistema para avanzar hacia su posible aplicación clínica", concluyen los investigadores.

El estudio es fruto de una colaboración impulsada por el programa de financiación semilla BBQ-CSIC 2022. Asimismo, ha contado con financiación del Instituto de Salud Carlos III y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. También ha recibido el apoyo de la Asociación de Pacientes con Cáncer de Páncreas (ACANPAN), que ha contribuido a la financiación del proyecto y a reforzar su orientación hacia las necesidades reales de los pacientes.