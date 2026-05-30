Los médicos constataron que los tumores se redujeron en 28 personas o desaparecieron por completo en 15

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Un ensayo clínico "sin precedentes" ha conseguido que una vacuna de triple acción contra el cáncer sea capaz de eliminar tumores completos en pacientes. Según informa 'The Guardian', esta inyección se administró a personas cuyo cáncer había reaparecido, se había diseminado o que no había respondido a otros tratamientos.

En el ensayo participaron 102 pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Los médicos constataron que los tumores se redujeron en 28 personas o desaparecieron por completo en 15. "Se trata de respuestas excepcionalmente fuertes en pacientes cuya enfermedad se ha vuelto resistente tanto a la quimioterapia como a la inmunoterapia", explica Kevin Harrington al medio citado.

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Según Harrington, "este grupo de pacientes tiene opciones de tratamiento extremadamente limitadas, por lo que observar este nivel de beneficio es realmente sorprendente".

"Tiene el potencial de beneficiar a miles de pacientes cada año", recalca Harrington

Este ensayo se ha centrado en el cáncer de cabeza y cuello, el sexto más común, pero este medicamento también ha mostrado buenos resultados en pacientes con cáncer de pulmón. Se trata del Amivantamab, desarrollado por la farmacéutica Johnson & Johnson, y que actualmente se está evaluando en una decena de ensayos clínicos para el cáncer de pulmón, colorrectal, cerebral y gástrico.

"Este tratamiento tiene el potencial de beneficiar a miles de pacientes cada año", recalca Harrington. En España, su uso está aprobado y financiado por el Estado, ya que forma parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud desde finales de 2025. Aunque solo está indicado en combinación con el fármaco lazertinib para tratar el cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado.

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La inyección es capaz de atacar al cáncer desde tres ángulos

Las células cancerosas presentan ciertos cambios genéticos en el gen del receptor del factor de crecimiento epidérmico en este tipo de cáncer. En el ensayo realizado, la inyección es capaz de atacar al cáncer desde tres ángulos: bloquea la proteína EGFR, así como el MET, una vía que las células cancerosas suelen emplear para evadir el tratamiento y ayuda a activar el sistema inmunitario para atacar el tumor.

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Su administración es muy rápida y sencilla porque se hace a través de una pequeña inyección subcutánea administrada cada tres semanas. Uno de los pacientes que ha participado en el ensayo es Carl Walsh, de 56 años, que en mayo de 2024 fue diagnosticado de un cáncer de lengua. Un año después, en julio de 2025, se unió al ensayo OrigAMI-4 en el hospital Royal Marsden.

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"Ya no sufro los mismos efectos secundarios que afectaban mi vida diaria", relata Walsh

Primero recibió quimioterapia e inmunoterapia para su enfermedad, pero "lamentablemente no tuvieron éxito". Después, le recomendaron participar en el ensayo: "Ahora estoy en mi decimoséptimo ciclo de tratamiento y estoy muy satisfecho con la evolución hasta el momento". "La hinchazón ha disminuido significativamente y el dolor ha mejorado considerablemente. Además, ya no sufro los mismos efectos secundarios que afectaban mi vida diaria que tenía durante la quimioterapia", relata.

"Después de solo dos ciclos de tratamiento, mi dieta empezó a normalizarse y, a los seis meses, ya comía con normalidad. Lo que más disfruté fue mi primer buen filete. Hablo con total normalidad y en el trabajo hablo con auriculares sin problemas", asegura Walsh, quien ya puede disfrutar de una vida casi normal.