Un nuevo algoritmo desarrollado en España pone en 'jaque' al cáncer de páncreas: predice metástasis a partir de imágenes

Este año se diagnosticarán en España 10.338 nuevos casos de cáncer de páncreas. Es el único tumor maligno cuya mortalidad ha aumentado en los últimos años, en ambos sexos y sigue siendo el 9º en incidencia y la tercera causa de muerte por cáncer en nuestro país. La carrera de las ciudades que este mes se lleva a cabo en varios puntos de nuestro país busca concienciar sobre esta enfermedad, cómo prevenirla y un llamado a las autoridades para destinar más recursos a la investigación que puedan impulsar nuevos tratamientos.

En los últimos 30 años se ha duplicado la incidencia de esta enfermedad y cada vez a edades más tempranas. La mayoría de pacientes a los que se les diagnostica un cáncer de páncreas tienen edades entre los 65 y los 70 años, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Sin embargo en los últimos años está aumentando el cáncer de páncreas en pacientes jóvenes.

La Asociación Contra el Cáncer de Páncreas (ACAPAM) lucha desde hace años por lograr un diagnóstico precoz y nuevos tratamientos. Para ello organizan la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, a la que cualquiera puede inscribirse a través de la web desde donde se informa sobre esta iniciativa.

El 80% de los pacientes diagnosticados se detectan tardíamente y ya no pueden ser operados

En el 80 % de los casos de cáncer de páncreas, cuando el paciente es diagnosticado, ya no es operable, por lo que "la detección precoz es muy importante, para que realmente podamos salvar la vida de ese paciente.", destaca la presidenta de esta organización Lara Acero. En la última década, la ACAPAM ha conseguido 1,2 millones de euros para becas de investigación que impulsen nuevos tratamientos contra este tumor, el noveno en incidencia en nuestro país.

Para ello es importante seguir avanzando en el mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer de páncreas, como vías para mejorar la supervivencia. Actualmente los investigadores de todo el mundo tratan de conocer mejor la biología molecular del cáncer de páncreas porque esto permitirá profundizar en la aplicación de terapias dirigidas que se sumen a los tratamientos convencionales.

El avance en el tratamiento del cáncer de páncreas parece tener escasa relevancia cuando se presenta de forma aislada, pero la suma de cada descubrimiento puede suponer un importante cambio en la vida de los pacientes que conviven con esta enfermedad.