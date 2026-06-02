La Organización Mundial de la Salud ha calificado de "estable" la situación con relación al brote de hantavirus

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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha calificado este martes 2 de junio de "estable" la situación con relación al brote de hantavirus que ya se ha cobrado la vida de tres personas, al tiempo que ha reiterado que el riesgo para la población mundial es "bajo".

"El número de casos notificados a la OMS sigue siendo trece, incluidas tres muertes", ha precisado Tedros en su última actualización publicada en su perfil de la red social 'X' sobre esta enfermedad por cuenta de la cual, ha resaltado, "no se han registrado nuevas muertes desde hace casi un mes".

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La OMS colabora con los "gobiernos pertinentes"

Además de asegurar una estabilidad con respecto a la propagación del virus, el jefe de la organización sanitaria ha aseverado que la OMS sigue colaborando "estrechamente" con "todos los gobiernos pertinentes" en aras de "supervisar" el estado de los pacientes aislados y de los pasajeros y tripulantes en cuarentena.

Cabe recordar que ya a mediados del pasado mes de mayo, Tedros recalcó que el brote de hantavirus detectado en el crucero de lujo 'MV Hondius' suponía un "riesgo bajo" para la población mundial, pese a que matizó entonces que podrían registrarse nuevos casos en los días siguientes.

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Mientras tanto, en España, las pruebas PCR realizadas esta mañana a doce españoles aislados en el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla de Madrid han vuelto a resultar negativas por hantavirus, mientras que los otros dos cruceristas que dieron positivo siguen asintomáticos y en seguimiento en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan).