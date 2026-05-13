Los tres fallecidos por hantavirus hasta el momento son un matrimonio holandés y una pasajera alemana

El brote de Hantavirus, en directo: Francia mantiene en cuarentena a varios menores, entre los 22 confinados

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La Organización Mundial de la Salud informa que hasta el momento se han reportado 11 casos de hantavirus, nueve confirmados, dos probables y tres fallecidos. Todos ellos vinculados al brote del crucero MV Hondius. En Italia hay un joven de 25 años, que está en cuarentena al viajar en el mismo vuelo de KLM, donde estuvo la mujer neerlandesa, fallecida por el virus, aunque este posible contagiado, sigue pendiente del resultado de su PCR. Francia, por su parte, mantiene a 22 personas aisladas, tres de ellas menores.

La paciente francesa, en situación extremadamente grave, conectada a un respirador, después de que comenzara a presentar síntomas pocas horas después de aterrizar en París tras su desembarque en el puerto de Granadilla, en Tenerife. La ministra de Sanidad francesa ha explicado que la mujer, de 67 años, positiva en hantavirus , "tiene ahora la forma más grave de de afectación cardiopulmonar y se le ha puesto oxigenación artificial , así como un pulmón artificial ".

extremadamente grave, conectada a un respirador, después de que comenzara a presentar síntomas pocas horas después de aterrizar en París tras su desembarque en el puerto de Granadilla, en Tenerife. La ministra de Sanidad francesa ha explicado que la , "tiene ahora la forma más grave de de afectación cardiopulmonar y se le ha puesto , ". El pasajero español forma parte del grupo de 14 cruceristas que estaban a bordo del MV Hondius y que fueron trasladados al hospital Militar Gómez Ulla, de Madrid. El hombre, del que no han trascendido más datos, lleva dos días con fiebre y problemas respiratorios.

Un pasajero alemán del crucero fue evacuado a Sudáfrica en los primeros días de la crisis sanitaria desatada a bordo del barco y resultó positivo en hantavirus, aunque los detalles sobre su evolución no ha trascendido a los medios. Se desconoce su estado.

en los primeros días de la crisis sanitaria desatada a bordo del barco y resultó positivo en hantavirus, aunque los detalles sobre su evolución no ha trascendido a los medios. Se desconoce su estado. Otro pasajero, de nacionalidad británica, fue evacuado por separado el 6 de mayo y se encuentra en un hospital de Johannesburgo, tras dar positivo en el virus. Las autoridades sudafricanas han mantenido el rastreo y la monitorización de un centenar de personas que iban en el vuelo comercial que transportó a la pareja de Países Bajos, los enfermos cero, probablemente los que introdujeron el virus en el barco. Ambos fallecieron el 26 y el 27 de abril con un día de diferencia.

por separado el 6 de mayo y se encuentra en un hospital de Johannesburgo, tras dar positivo en el virus. Las autoridades sudafricanas han mantenido el rastreo y la monitorización de un centenar de personas que iban en el vuelo comercial que transportó a la pareja de Países Bajos, los enfermos cero, probablemente los que introdujeron el virus en el barco. Ambos fallecieron el 26 y el 27 de abril con un día de diferencia. El ministerio suizo de Sanidad declaró que un pasajero que iba en el crucero se había presentado en un hospital de Zúrich con síntomas y tras realizarle la prueba dio positivo por hantavirus. Las autoridades suizas no han informado de su evolución.

Los tres fallecidos por hantavirus hasta el momento son un matrimonio neerlandés: él de 69 años, que enfermó durante la travesía y murió a bordo el 11 de abril tras presentar fiebre, dolor abdominal, de cabeza y gastroenteritis. Su mujer empeoró después de dejar el barco y murió en Johannesburgo el 27 de abril tras ser evacuada.

La tercera víctima mortal fue una pasajera alemana que murió a bordo el 2 de mayo tras desarrollar una neumonía. La muestra tomada después de su fallecimiento confirmó la infección por el virus Andes. Su cadáver se encuentra actualmente a bordo del crucero y será desembarcado en Róterdam.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido seguir los protocolos sanitarios, la cuarentena de personas en contactos con casos, porque aunque "no hay indicios de que estemos ante el inicio de un brote de mayor magnitud"; También ha advertido que la situación podría cambiar por el largo periodo de incubación del virus, sin descartar la posiblidad de que "veamos más casos en las próximas semanas".

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La cepa Andes del hantavirus

Existen varios tipos de hantavirus en el mundo, pero la variante Andes, detectada en el crucero Hondius, es la única que se transmite entre humanos. El responsable de la infección es el ratón colilargo, por inhalación de "partículas contaminadas con orina, heces o saliva de roedores infectados, especialmente en espacios cerrados o mal ventilados", según ha informado la OMS.

Esta cepa tiene un largo período de incubación, que se extiende entre dos semanas y 45 días, por lo que es posible que una persona haya contraído el virus sin tener aún síntomas y pueda transmitirlo. Esta cepa puede causar el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), una enfermedad grave que compromete las funciones vitales del pulmón y el corazón.