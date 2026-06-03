Estos helados contienen aditivos que pueden ser perjudiciales para la salud

Todos los helados analizados incluyen mayoritariamente grasas vegetales en vez de grasas lácteas

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Un análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de 24 helados de palo tipo bombón, 12 de chocolate negro y otros tantos almendrados a la venta en grandes cadenas de supermercados revela que comparten ingredientes muy distintos de los de la receta tradicional a base de grasas lácteas, manteca de cacao, huevo y azúcar. Es más, algunos de sus ingredientes no son recomendables, en concreto cuatro aditivos: el E-442, el E-471 y el E-476.

Lo primero que llama la atención es la escasez o incluso la falta de grasas lácteas, es decir, de mantequilla o nata. Una estrategia comercial para abaratar sus recetas. Hasta el punto de que todos los helados analizados incluyen mayoritariamente otras grasas vegetales de coco, palma o girasol con sabores que poco tienen que ver con el esperado en un helado. Y que también sirven para sustituir a la manteca de cacao, otro ingrediente básico.

Posibles riesgos para la salud

Desde la organización también destacan que el uso de azúcar es excepcional. Todos recurren a mezclas de azúcar con jarabes de glucosa y fructosa, que abaratan el coste del producto pero que también lastran la degustación.

Otro ingrediente habitual que confirma el ultra procesado son los aditivos: hasta ocho por helado. Unos se usan de forma justificada, como los conservantes y antioxidantes, pero otros enmascaran la falta de ingredientes de calidad, como los emulsionantes para compensar la falta de yema de huevo, los estabilizantes para dar cuerpo a mezclas pobres, los colorantes y aromas para simular la presencia de vainilla o huevo... Es más, algunos no son recomendables según OCU y otras organizaciones europeas de consumidores por posibles riesgos sobre la salud, como son el E-442, el E-476 y E-471, detectándose este último en los 24 helados analizados.

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El aporte energético de los helados analizados es además alto: 319 kcal por 100 ml, por lo que es recomendable priorizar los formatos más pequeños (41 ml) frente a los tradicionales (90 ml) y consumirlos solo de forma ocasional.

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Las mejores y peores marcas

El análisis de OCU también incluye una prueba de degustación, realizada por un panel de expertos pasteleros y que desvela pobres resultados en uno de cada dos helados. Entre los mejores, Carrefour Extra black y El Corte Inglés para el bombón de chocolate negro y Magnum Collection Frac para el almendrado, aunque en este caso su precio dobla el de las marcas blancas. Entre los peores, los de Alipende (Ahorramás), Alteza (Froiz) y La Sirena.

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Por último, OCU aconseja consultar la app OCU Market para conocer la valoración de la Escala Saludable de OCU sobre helados, que incluye Nutriscore, el nivel de grasas saturadas, azúcares, sal y los aditivos presentes. Además, permite encontrar los comercios más baratos de la zona, ya que recoge el precio de 150.000 productos de alimentación y droguería. Basta con leer el código de barras del producto o introducir su denominación.