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La Street Food o comida callejera se ha convertido en una de las tendencias gastronómicas de mayor crecimiento en los últimos años, pero estos puestos no siempre cumplen con los requisitos sanitarios y pueden convertirse en un auténtico riesgo para nuestra salud.

Algunos de ellos venden de manera clandestina y sin pasar ningún control sanitario. Transportan la comida en neveras o en bolsas y mucha gente decide comprarla debido a su precio, menor que en cualquier restaurante.

Además del riesgo sanitario que esto supone por la falta de controles de sanidad e higiene de los productos, también ocasiona molestias en muchos casos en los comercios que están cerca de los puntos de venta establecidos por los vendedores ambulantes.

Jorge Jaldón, tecnólogo de alimentos: "Esta comida puede llegar a ocasionarnos una insuficiencia renal"

Tras cada puesto ambulante ilegal, hay un negocio que desafía controles, perjudica al comercio legal y supone todo un riesgo para la salud pública.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Jorge Jaldón, tecnólogo de alimentos, que ha advertido del peligro que supone consumir este tipo de comida: "Hay un riesgo importante para la salud pública porque no hay ningún tipo de control sanitario ni medidas higiénicas", nos ha advertido en directo.