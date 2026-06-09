Silvia Asiain 09 JUN 2026 - 17:03h.

"No es obesidad, no es celulitis, no es fuerza de voluntad", destaca Leyre Gómez, nutricionista de la Clínica FEMM.

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Se llama lipedema y la sufren una de cada seis mujeres. "No es obesidad, no es celulitis, no es fuerza de voluntad", destaca Leyre Gómez, nutricionista de la Clínica FEMM. Es una enfermedad crónica que, además, es muy difícil de combatir. No es suficiene con la dieta y el ejercicio y provoca muchos complejos.

Ana lleva 20 años luchando con esta enfermedad, desde los 14 años. "Tenía un peso en las piernas que no era normal". Le duelen las piernas, tiene siempre moratones. Y cuando acude la consulta, los datos reflejan que tiene lipedema. Las pruebas reflejan grasa inflamada, que no es homogénea. Es un lipedema, una enfermedad que está vinculada a factores genéticos y hormonales.

Los pacientes pasan por cinco médicos en busca de una solución. Para darles visibilidad se muestran en la redes. Ejercicios de fuerza y una dieta antiinflamatoria ayudan a paliar los síntomas y paliar su progresión pero, a veces, es necesaria un tipo de liposucción. Como señala Cecilia Rufino, médico estético de la Institución Gournay, donde se usa el agua y la vibración para romper la grasa patológica y evita su avance.