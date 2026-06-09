Sanidad digitaliza la verificación de medicamentos y suprime el cúter de las farmacias

Con este cambio, ya no será necesario recortar el cupón precinto de las cajas de los medicamentos en las farmacias

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo marco legal para la verificación de medicamentos y para ello implanta un sistema digital que sustituye al tradicional cúter farmacéutico que, hasta ahora, recortaba el cupón precinto para enviar 'a posteriori' a la Administración para su reembolso.

En rueda de prensa, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que se trata de eliminar el cupón precinto: "Eso que hacían los farmacéuticos cuando llegas a la farmacia a retirar un fármaco y tenían que recortar un trocito del cartoncito y pegarlo a una hoja. Eso lo vamos a eliminar".

"Así que le decimos adiós al cúter, a las pegatinas, a la burocracia en la farmacia", ha subrayado la ministra, para dar paso a una identificación de los fármacos más "segura, moderna y precisa".

La titular de Sanidad ha informado de que la retirada del cupón precinto se realizará de forma gradual, una vez garantizada la preparación operativa de los sistemas de información de las comunidades autónomas y las condiciones necesarias para su sustitución por un identificador único.

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La medida, que reforma el real decreto 1345/2007 para actualizar el sistema de verificación de medicamentos, permitirá reforzar la prevención frente a posibles falsificaciones y mejorar la trazabilidad de los fármacos dispensados en España.

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La reforma aprobada adapta el marco normativo a la evolución tecnológica del sistema y actualiza determinados aspectos de su funcionamiento para mejorar la interoperabilidad y el intercambio seguro de información entre las administraciones sanitarias.

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Una herramienta para prevenir la entrada de medicamentos falsificados

Asimismo, facilita la integración de los servicios de farmacia hospitalaria y otras entidades autorizadas a dispensar medicamentos con cargo al Sistema Nacional de Salud en los procesos de verificación.

La verificación de medicamentos constituye una herramienta fundamental para prevenir la entrada de medicamentos falsificados en la cadena legal de suministro.

El sistema se basa en la incorporación de dispositivos de seguridad en los envases de determinados medicamentos, entre ellos un identificador único que permite comprobar su autenticidad y garantizar su trazabilidad a lo largo de toda la cadena de distribución.

Nodo SNSFarma

La norma actualiza además el papel del 'Nodo SNSFarma', la infraestructura tecnológica del Sistema Nacional de Salud utilizada para el intercambio de información relacionada con los medicamentos financiados públicamente.

La reforma redefine su relación con el repositorio nacional de verificación y concentra su función en las operaciones realizadas por los servicios de farmacia hospitalaria y otras entidades autorizadas a dispensar medicamentos con cargo al Sistema Nacional de Salud, así como en la recepción de la información necesaria para la gestión y control de la prestación farmacéutica.

La reforma da un paso más hacia la sustitución del cupón precinto por el identificador único como sistema de identificación de los medicamentos dispensados con cargo al Sistema Nacional de Salud.

Sustitución del cupón precinto

Ambos mecanismos coexistirán hasta que se complete la implantación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos y se garantice la preparación operativa de los sistemas de información de las comunidades autónomas.

Una vez culminado este proceso, el identificador único sustituirá progresivamente al cupón precinto, lo que permitirá avanzar hacia un modelo más digital para la gestión de la prestación farmacéutica, simplificando procedimientos administrativos y mejorando la eficiencia de los sistemas de información.