El fármaco duplica el tiempo a la progresión de los pacientes frente a que recibieron la quimioterapia estándar

Una pastilla diaria podría duplicar la supervivencia de pacientes con cáncer de páncreas metastásico: "Cambiará el escenario terapéutico"

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El Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) ha participado como centro reclutador de pacientes en un estudio internacional que ha demostrado que un fármaco oral experimental (daraxonrasib) podría cambiar el tratamiento de segunda línea frente al cáncer de páncreas metastásico.

Los resultados -publicados en The New England Journal of Medicine- muestran que este medicamento es "especialmente efectivo" en pacientes con mutaciones del gen RAS G12, presentes en la mayoría de quienes sufren este tipo de tumor, porque "duplica la supervivencia en comparación a la quimioterapia estándar", destacam en una nota de prensa desde el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra.

Los pacientes tratados alcanzaron "prácticamente el doble" de supervivencia global

El ensayo clínico de fase 3 tenía el objetivo de contrastar los efectos de daraxonrasib frente a los tratamientos convencionales en enfermos con cáncer de páncreas metastásico que ya habían sido tratados previamente, pero cuya enfermedad había progresado. En la investigación han participado 500 pacientes de 59 hospitales de seis países diferentes que fueron divididos en dos grupos: uno recibió el fármaco del estudio y el otro fue tratado con distintos tipos de quimioterapia utilizada habitualmente en la práctica clínica.

Los resultados obtenidos por los investigadores han sido "claramente favorables" a daraxonrasib, ya que los pacientes tratados con el nuevo fármaco oral alcanzaron una mediana de supervivencia global "prácticamente el doble" que la observada con quimioterapia. Además, también se observa que el fármaco "duplica el tiempo a la progresión de los pacientes frente a que recibieron la quimioterapia estándar".

El adenocarcinoma ductal de páncreas metastásico, una de las formas más agresivas del cáncer

Según Mariano Ponz, oncólogo médico del Área de Cáncer de Hígado y Páncreas del CCUN, "estos hallazgos suponen un cambio en el enfoque del tratamiento de esta enfermedad, porque daraxonrasib no es quimioterapia, sino una terapia dirigida contra RAS, una vía molecular clave en el cáncer de páncreas. Para el paciente esto supone más supervivencia, más tiempo sin progresión y más calidad de vida. Y de cara al investigador estos resultados se pueden considerar el principio de un camino hasta ahora difícil de andar".

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El adenocarcinoma ductal de páncreas metastásico es una de las formas más agresivas de cáncer y se sitúa entre las principales causas de muerte oncológica en España. Su elevada letalidad se debe, en gran parte, a que se diagnostica en fases avanzadas, cuando el tumor ya se ha extendido a otros órganos, como el hígado, el pulmón o el peritoneo. Además, en más del 90% de los casos existe una alteración en la vía RAS, una ruta molecular clave que funciona como un "interruptor" del crecimiento celular tumoral.

"Con esta investigación se ha conseguido bloquear RAS en su forma activa, lo que permite frenar la señal que impulsa el crecimiento del tumor, retrasar la progresión de la enfermedad y mejorar la supervivencia. Durante años, se ha considerado una diana terapéutica muy prometedora, pero difícil de abordar. Este estudio demuestra ahora que inhibir esta vía tiene un impacto clínico real en pacientes con cáncer de páncreas metastásico", destaca Ponz.