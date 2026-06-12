Quién es Yingzi, la mujer de Shanghái de74 años, viral por su aspecto juvenil

Redacción Uppers 12 JUN 2026 - 18:21h.

La prensa china recuerda que Yingzi, tiene un hijo de 45 años y que no había ido al hospital desde que dio a luz hasta que sufrió una fractura en 2024.

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Yingzi, una mujer de 74 años originaria de Shanghái, China, se ha convertido en una figura destacada en las redes sociales del gigante asiático debido a su apariencia juvenil y a su presencia constante en plataformas digitales. Sus fotografías y vídeos acumulan millones de visualizaciones con comentarios sobre aspecto y el éxito en su lucha contra los años.

Yingzi atribuye su aspecto a una combinación de disciplina y hábitos de vida saludables. Mantiene una dieta ligera basada en sopas, verduras de hoja verde y alimentos ricos en proteínas, evita comer después de las cinco de la tarde y practica yoga diariamente durante una hora. Afirma que su principal “secreto” es mantener un espíritu activo y una actitud positiva hacia la edad, que define como “solo un número”, informa 20 Minutos.

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La prensa china recuerda que Yingzi, tiene un hijo de 45 años y que no había ido al hospital desde que dio a luz hasta que sufrió una fractura en 2024.

Trayectoria personal y profesional

Antes de hacerse conocida en internet, Yingzi trabajó como directora de una guardería en China. En los años ochenta se trasladó a Japón con su marido y su hijo, donde trabajó en el sector de la restauración y posteriormente abrió su propio restaurante de comida china. Tras su jubilación regresó a Shanghái, donde retomó su interés por la moda, presente desde su infancia.

Su popularidad aumentó en 2022, cuando se unió al colectivo Beijing Fashion Grandmas, un grupo formado por mujeres mayores de 65 años que utilizan la moda y las redes sociales para visibilizar a las personas mayores y cuestionar estereotipos asociados a la edad. El grupo realiza sesiones fotográficas, desfiles urbanos y contenidos digitales centrados en mostrar estilos personales y promover un envejecimiento activo.

A partir de su incorporación al colectivo, Yingzi comenzó a participar en eventos públicos y sesiones de moda, incluido un desfile en Shanghai Disneyland, lo que consolidó su presencia mediática.