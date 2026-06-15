Asun Chamoso 15 JUN 2026 - 13:57h.

Se impulsará el primer ensayo clínico en población pediátrica con el fármaco ibrilatazar

El estudio se dirige a menores con tumores sólidos en recaída o sin respuesta al tratamiento

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BarcelonaEl Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR) coordinará el proyecto europeo PHOENIX para probar un nuevo fármaco más eficaz y menos tóxico contra el cáncer infantil. Desarrollado por 13 instituciones de seis países europeos y financiado con 8,5 millones de euros por Misión Cáncer, impulsará el primer ensayo clínico en población pediátrica con el fármaco experimental ibrilatazar de la empresa biotecnológica catalana AbilityPharma.

El estudio evaluará su potencial en niños, niñas y adolescentes con neuroblastoma en recaída o sin respuesta al tratamiento y otros tumores sólidos agresivos, que continúan siendo una de las principales causas de mortalidad por cáncer en la infancia y la adolescencia. Aunque los tratamientos actuales han mejorado la supervivencia, siguen siendo muy agresivos y dejan secuelas físicas y emocionales importantes. Cada año, más de 6.000 niños y niñas se diagnostican con tumores sólidos en Europa, y aproximadamente unos 1.000 son de alto riesgo con opciones de tratamiento muy limitadas o inexistentes.

"Los niños, niñas y adolescentes con cáncer necesitan terapias adaptadas a su biología y a su edad, que sean eficaces, pero también menos tóxicas", explica Lucas Moreno, jefe del Servicio de Oncología y Hematología Pediátricas del Hospital Universitario Vall d’Hebron y del grupo de Cáncer y Enfermedades Hematológicas Infantiles del VHIR. "Con este estudio buscamos alternativas que no solo prolonguen la vida, sino que también mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes y sus familias", añade.

Ensayo clínico para pacientes sin otras opciones

Será la primera vez que el fármaco en estudio, el ibrilatazar, se estudia en pacientes pediátricos, tras haber mostrado una excelente tolerabilidad y señales de eficacia en personas adultas en ensayos clínicos de fase 2 en cáncer de páncreas, pulmón y endometrio. También ha obtenido buenos resultados en estudios preclínicos con modelos de neuroblastoma.

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Para trasladar estos resultados, se llevará a cabo el primer ensayo clínico de fase I/II con ibrilatazar, que se prevé que comience el próximo año. En el ensayo participarán unos 50 pacientes de entre 6 meses y 18 años con tumores sólidos en recaída o sin respuesta al tratamiento, para los cuales no existen otras opciones terapéuticas.

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El estudio evaluará el fármaco ibrilatazar en combinación con quimioterapia o inmunoterapia, ya que estudios previos han demostrado que puede potenciar la acción de estos tratamientos sin añadir toxicidad. Los principales objetivos serán establecer la dosis recomendada del fármaco y estudiar la seguridad y la actividad antitumoral.

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"Este ensayo es el resultado de muchos años de investigación rigurosa en el laboratorio", destaca Miquel Segura, del grupo de Cáncer y Enfermedades Hematológicas Infantiles del VHIR y coordinador del proyecto. “Nuestro equipo tuvo la oportunidad de colaborar en la caracterización del mecanismo de acción de ibrilatazar en modelos celulares y animales, antes de llegar a esta fase clínica. Ver ahora cómo ese esfuerzo se traduce en una opción real para niños, niñas y adolescentes con cáncer es una enorme satisfacción y una fuente de esperanza".

Además de estudiar la seguridad y eficacia del fármaco, de forma paralela se investigarán posibles biomarcadores predictivos que permitan anticipar la evolución de los pacientes, su respuesta al tratamiento y la aparición de efectos adversos. Se integrará también la biopsia líquida, basada en el análisis del ADN circulante en sangre, para identificar biomarcadores asociados con la respuesta al tratamiento y la toxicidad de forma no invasiva.

Nueva vía terapéutica

Ibrilatazar actúa de manera distinta a la quimioterapia tradicional. En lugar de dañar el ADN, induce la muerte selectiva de las células tumorales activando mecanismos naturales de defensa celular, preservando las células sanas y reduciendo así los efectos secundarios. Su acción combina dos procesos que tienen lugar en las células: la inducción de estrés en el retículo endoplasmático y la inhibición de la ruta PI3K/Akt/mTOR. Al combinarse ambos mecanismos, se induce la activación de la autofagia, un sistema mediante el cual las células eliminan componentes dañados.

"Este mecanismo abre una vía terapéutica diferente, con potencial aplicación en varios tipos de tumores, incluyendo los pediátricos. Colaborar con el VHIR en este ensayo académico es una oportunidad para avanzar hacia terapias oncológicas más seguras para la población infantil y adolescente", subraya Carles Domènech, CEO y cofundador de AbilityPharma.

Para facilitar la administración del fármaco en población pediátrica, se desarrollará una formulación específica en suspensión oral, en lugar de la formulación en cápsula utilizada en adultos, con el propósito de mejorar la aceptabilidad, seguridad y adherencia al tratamiento.