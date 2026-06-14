Asun Chamoso 14 JUN 2026 - 07:30h.

L'Hospitalet es una de las seis ciudades europeas del proyecto DynamiCity

La iniciativa quiere que la movilidad urbana sea una herramienta de salud pública y sostenibilidad

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BarcelonaL'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) es la única ciudad española que va a participar en el proyecto europeo DynamiCity, que fomentará la movilidad activa, a través de desplazamientos a pie, en bicicleta y con soluciones de micromovilidad, mediante herramientas digitales, infraestructuras inteligentes y planificación urbana. Además, se estudiará cómo esa movilidad y el entorno urbano pueden contribuir a mejorar la salud física y emocional y la calidad de vida de las personas que padecen cáncer o lo han superado.

El proyecto, que se prolongará hasta junio de 2029, reúne a 36 socios de 17 países con el objetivo de evaluar el impacto de la movilidad activa y del entorno urbano en la salud física y emocional de las personas con cáncer. Coordinado por el centro tecnológico Eurecat, la iniciativa, financiada con 8 millones de euros de fondos europeos, cuenta con la participación del Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell), el Institut Català d'Oncologia (ICO), la Fundació TicSalut y el Ayuntamiento de L'Hospitalet.

El investigador de Eurecat y coordinador científico de DynamiCity, Julià Vicens, asegura que en el proyecto participan 6 ciudades europeas, y que busca que moverse caminando y en bicicleta sea "más agradable" para la ciudadanía en general. Vicens afirma que se realizarán intervenciones en el espacio público con "urbanismo táctico" y a través del carril bici, y el objetivo también es fomentar que las ciudades participantes sean más saludables, incrementando un 30% los desplazamientos a pie y en bicicleta, y que disminuyan las emisiones de efecto invernadero en más de un 15%.

Tres rutas

DynamiCity parte de la idea de que la movilidad urbana puede tener un papel clave en la salud pública. Por ello, el proyecto no se centra solo en analizar la influencia del transporte urbano sobre la salud, sino también en impulsar cambios concretos en la manera en que se planifican y se utilizan los desplazamientos por la ciudad.

Para conseguirlo, impulsará intervenciones para promover que diferentes colectivos incorporen los desplazamientos a pie y en bicicleta a sus hábitos cotidianos, reforzando tanto la salud física como la salud mental. Se han organizado tres rutas por la ciudad, centradas en la evaluación de la seguridad para los ciclistas y en la calidad de la infraestructura peatonal, teniendo en cuenta la accesibilidad y la comodidad. Estos caminos saludables estarán señalizados y se distribuirán carteles para informar del proyecto.

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La investigadora del ICO-Idibell, Paula Jakszyn, explica que se quiere trasladar "los años de experiencia en investigación para acercarlos a la ciudadanía" de L'Hospitalet, donde se codiseñarán iniciativas para que mejoren su actividad física. Se reclutará a personas en el hospital y también en los ambulatorios. Con estas acciones se quiere que sea una "ciudad segura y que motive a las personas que tienen una patología a participar teniendo en cuenta sus limitaciones y necesidades". Y añade: "De hecho, el ejercicio podría mejorar la respuesta al tratamiento y la calidad de vida posterior", señala.

Objetivos europeos

El proyecto se fija como objetivos la reducción de más de un 15 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero y el incremento de más de un 30 por ciento de los desplazamientos a pie y en bicicleta. A través de recomendaciones y medidas concretas en ámbitos como el diseño urbano, las herramientas digitales y las políticas públicas, DynamiCity quiere contribuir a romper las barreras tradicionales entre los sectores de la salud y el transporte e impulsar nuevas estrategias europeas que sitúen la movilidad activa en el centro de la planificación urbana y de las políticas de salud pública.

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El impacto de las acciones se medirá a partir de indicadores relacionados con el aumento de la movilidad activa, la reducción de la exposición ambiental y los resultados en salud vinculados a la prevención y supervivencia del cáncer.