En España, los criterios y el procedimiento para recibir un órgano trasplantado es revisado con anterioridad por un comité de expertos

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En el caso de tener que recibir un órgano donado en España, es necesario que previamente un comité médico multidisciplinar se encargue de decidir si el paciente es candidato para recibir un órgano, porque según explican los profesionales hay que analizar concienzudamente su historial médico y hacerle múltiples pruebas.

Elisabeth Coll, jefa área médica 'ONT', explica al equipo de Informativos Telecinco: "Entre todos, evalúan si esa persona puede entrar en lista y debe entrar en lista de espera o no". Cuando los profesionales verifican que todo es correcto para hacer el traspaso de órgano y que consiga salvar una vida y el objetivo de los médicos se convierte en uno: "Tener el mejor match entre donante y receptor".

Y aunque muchas personas se piensen que el tiempo que emplean los sanitarios en decidir si el caso de una persona es el más óptimo para recibir el trasplante, el tiempo esperado no es un criterio fundamental, porque prima la urgencia vital". Uno de esos criterios fundamentales a la hora de elegir cómo y cuando se trasplanta el órgano es "si un paciente que está en lista de espera va a fallecer en las próximas horas si no recibe un órgano, esa persona es la primera que se trasplanta".

Los criterios geográficos, de tiempo y prioridad

En el caso de que el órgano sea compatible y no hay pacientes en urgencia, entran los criterios geográficos, priorizando que paciente y receptor estén lo más cerca posible porque "los mejores resultados se obtienen postrasplante" y en igualdad de condiciones y compatibilidad, siempre y cuando se valore el tiempo que se lleva esperando el órgano. En España, los órganos vitales se trasplantan en menos de dos meses y si el paciente está en un estado de urgencia por el que tenga que conseguir un órgano en poco tiempo, en la mayoría de casos esa solución suele llegar a tiempo.