Llega a España un nuevo tratamiento para la leucemia linfocítica crónica

En España se diagnostican alrededor de 2.100 nuevos casos al año de esta enfermedad

Pirtobrutinib ofrece una nueva alternativa para pacientes que han desarrollado resistencia a terapias previas

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La leucemia linfocítica crónica es el tipo de leucemia más frecuente en adultos y afecta principalmente a personas mayores de 70 años. Cada año se diagnostican en España unos 2.100 nuevos casos. Ahora, los pacientes cuentan con una nueva opción terapéutica: pirtobrutinib, un tratamiento diseñado para actuar cuando otros fármacos han dejado de ser eficaces.

Los especialistas destacan que este medicamento permite bloquear nuevamente una proteína clave en el desarrollo de la enfermedad, ofreciendo una alternativa para pacientes con enfermedad avanzada y pocas opciones de tratamiento.

Una nueva esperanza para los pacientes

La doctora Lucrecia Yáñez, hematóloga del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, destaca el impacto que puede tener este tratamiento en determinados casos. Como ejemplo, explica que una de sus pacientes, que tenía un pronóstico de apenas tres meses de vida, lleva ya dos años beneficiándose de esta terapia.

Los expertos señalan que uno de los principales retos en la leucemia linfocítica crónica es la aparición de resistencias a los tratamientos. Cuando esto ocurre, las alternativas terapéuticas se reducen considerablemente.

Buena tolerancia y pocos efectos secundarios

Además de su eficacia, los especialistas resaltan su perfil de seguridad. El doctor Francesc Bosch, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Vall d’Hebron, asegura que los pacientes tratados hasta el momento han presentado pocos efectos secundarios y han tolerado bien el tratamiento.

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Según explica Alejo Casinello, director del Área Médica de Oncología de Lilly España, pirtobrutinib permite recuperar el bloqueo de la vía BTK, un mecanismo fundamental para la supervivencia de las células tumorales y cuya eficacia puede perderse con otros tratamientos.

La llegada de este fármaco amplía las opciones disponibles para las personas con leucemia linfocítica crónica, especialmente en las fases más avanzadas de la enfermedad, cuando las alternativas terapéuticas son cada vez más limitadas.