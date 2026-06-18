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A Miguel le sorprendió a los 20 años una leucemia. Sin previo aviso y sin mucha demora, solamente tuvo que hacerse una analítica para que los médicos le confirmasen que padecía la enfermedad.

Aún recuerda esos primeros días de diagnóstico. "En mi casa fue muy duro", asegura en 'El diario de Jorge'. Durante un año, estuvo sometiéndose a una quimioteramia, con ingresos "muy largos" en el hospital. Consiguió estar "limpio", pero la enfermedad apareció de nuevo al tiempo y que en esta ocasión solamente necesitaba un trasplante de médula.

Tras demostrar sus hermanos que no eran compatibles para ello, Miguel necesitó un donante. "Tiene que tener entre 18 y 40 años para apuntarte al registro. Te van a sacar una analítica de sangre, lo más seguro es que no te llamen nunca", relata.

La petición de Miguel: "Hay que donar médula"

Una persona procedente de Alemania consiguió salvarle la vida, ya que era compatible al 98%. Miguel ha traído al programa a su amigo José Manuel, que con su historia descubrió la importancia de los trasplantes de médula. "Hicieron una campaña y me apunté justo cuando estaba viendo a mi amigo pasarlo mal", relata.

Miguel le asegura en un emotivo momento en el programa de Telecinco que valora su gesto como si le hubiera salvado "su vida" a él. "Hay que donar médula, que es muy fácil", ha lanzado.