Los kits antiresaca se ponen de moda, pero los farmacéuticos alertan de sus riesgos

Los kits antiresaca se han popularizado en fiestas y bodas, pero los farmacéuticos advierten del riesgo de consumir medicamentos sin garantia médica

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Tras una noche de celebración, muchos buscan la manera de esquivar la temida resaca. En fiestas tradicionales como la de San Juan, donde algunos mantienen la costumbre de saltar nueve veces la hoguera para pedir un deseo, no son pocos los que desearían librarse también del malestar del día siguiente.

Consciente de ello, cada vez más gente recurre a pequeños trucos para sobrellevar mejor los excesos. "Siempre tomamos agüita, agüita, agüita, agüita, comida", explica una joven, una de las recomendaciones más repetidas para intentar minimizar los efectos del alcohol. En los últimos años, los llamados kits antiresaca se han convertido en una moda cada vez más visible en Internet y las redes sociales. Vídeos virales muestran cómo muchos usuarios preparan estas cajas para regalar a sus invitados en bodas, despedidas de soltero y otras celebraciones.

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"Acompáñenme a armar mis cajitas de kits anti-resaca", comenta una creadora de contenido en uno de estos vídeos. "La mayoría de cosas que llegaron son para los kits anti-resaca", añade mientras muestra los productos incluidos.

Estos paquetes suelen contener caramelos, chicles, bebidas isotónicas o pequeños aperitivos, y se han popularizado como un detalle simpático entre los asistentes a las fiestas. Sin embargo, el fenómeno ha dado un paso más y ya existen kits que se comercializan por Internet completamente preparados.

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Los expertos alertan por la inclusión de medicamentos

La principal preocupación de los farmacéuticos surge cuando estos lotes incorporan medicamentos. "Pues es paracetamol y buprofeno", explica uno de los usuarios al enseñar el contenido de uno de estos kits.

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Ante esta práctica, los profesionales sanitarios piden prudencia. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Valencia advierten de que se desconoce quién ha preparado esos paquetes y en qué condiciones han sido almacenados: "¿Quién ha montado ese kit? No lo sé, ni la procedencia, ni cómo lo han mantenido, el tema del calor...", señalan los farmacéuticos, que recuerdan que las altas temperaturas y una conservación inadecuada pueden afectar a la seguridad y la eficacia de los medicamentos. Además, los expertos insisten en que consumir fármacos sin conocer su origen o las condiciones en las que han sido guardados puede entrañar riesgos innecesarios.

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Por ello, los especialistas desaconsejan el uso de estos kits cuando contienen medicamentos y recuerdan que no existe ningún remedio milagroso contra la resaca. Frente a las soluciones virales y los productos que prometen aliviar los efectos del alcohol, la recomendación sigue siendo la misma. "Que bebas con moderación", resumen los farmacéuticos.

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Una pauta sencilla que, acompañada de una correcta hidratación y una alimentación adecuada, continúa siendo la única fórmula realmente eficaz para evitar que la fiesta pase factura al día siguiente. Porque, pese al auge de los kits antiresaca, la mejor prevención sigue siendo el consumo responsable de alcohol.