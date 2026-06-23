Los hallazgos podrían ayudar a detectar de forma precoz el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares en niños con obesidad

Los fármacos de la 'familia de Ozempic' se usan en España para tratar la obesidad infantil: "No deben ser el primer paso"

Compartir







Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) han identificado marcas en el ADN de niños con obesidad que cambian durante la pubertad y están relacionadas con la resistencia a la insulina, lo que sugiere que estas huellas podrían estar influidas por factores ambientales y el estilo de vida.

El hallazgo, publicado en la revista "Cardiovascular Diabetology", refuerza la conexión entre el entorno, el estilo de vida y la salud metabólica desde edades tempranas, según ha informado este martes la UGR.

PUEDE INTERESARTE Los fármacos tipo Ozempic podrían mejorar la fertilidad de hombres con obesidad, según un estudio

El equipo de la investigación, desarrollada en el marco del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), ha analizado la relación entre determinadas marcas químicas en el ADN, conocidas como metilación del ADN, y la evolución de la resistencia a la insulina en niños con obesidad durante la pubertad.

Los resultados del trabajo muestran que estos cambios epigenéticos evolucionan en paralelo al estado metabólico: si la resistencia a la insulina mejora, los patrones de metilación tienden a normalizarse. Por el contrario, si empeora o se mantiene, las huellas persisten.

La obesidad infantil, influidas por múltiples causas, entre ellas variantes genéticas

El estudio no permite determinar si estas marcas son causa o consecuencia directa del problema metabólico, pero los investigadores han observado que algunas están influidas por variantes genéticas, mientras que muchas otras podrían estar relacionadas con el entorno o con la propia obesidad sostenida en el tiempo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, los niños que mejoraron su resistencia a la insulina mostraron una tendencia a revertir estos patrones, lo que abre la puerta a identificar biomarcadores tempranos y posibles dianas terapéuticas para prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2.

Esto supone un avance hacia la medicina de precisión, al abrir nuevas formas de detectar el riesgo antes de que aparezcan enfermedades cardiovasculares o diabetes, así como de diseñar intervenciones más personalizadas.