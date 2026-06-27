República Centroafricana declara su primer brote de cólera en una década tras confirmar 24 muertos

El ministro de Sanidad, Pierre Somse, afirma que el brote se concentra en los distritos de Bimbo y Mbaiki

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República Centroaricana ha declarado un brote de cólera tras constatar 24 muertos y 197 afectados en las inmediaciones de la capital, Bangui, según ha anunciado el ministro de Sanidad, Pierre Somse, a última hora de este pasado viernes.

El brote se concentra en los distritos de Bimbo y Mbaiki, ha añadido Somse en una comparecencia en la televisión estatal, donde ha anunciado el comienzo de un protocolo para impedir que el brote se extienda a localidades cercanas.

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Las autoridades están investigando el origen del brote, el quinto registrado en el país y el primero en una década, tras el confirmado en 2016, que dejó al menos 23 muertos y más de 500 contagiados.

Cada año se registran entre 1,3 y cuatro millones de casos de cólera

Los científicos calculan que cada año se registran en el mundo entre 1,3 y cuatro millones de casos de cólera, y que entre 21.000 y 143.000 personas fallecen a causa de esta enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud. En la mayoría de los casos, los síntomas que causa son leves o inexistentes y pueden tratarse con una solución de rehidratación oral. Los enfermos graves se han de tratar con líquidos intravenosos, soluciones de rehidratación oral y antibióticos.

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El cólera es producto de una infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el bacilo Vibrio cholerae. Representa una amenaza para la salud pública mundial y evidencia desigualdades y falta de desarrollo social y económico. El acceso a agua potable, saneamiento básico e higiene es fundamental para prevenir el cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua.