Dos personas han tenido que ser ingresadas por un brote de campilobacteriosis en un campamento de Huesca
Siguen investigando para ver de dónde proviene el brote de campilobacteriosis en un campamento de Huesca
Un brote de salmonelosis afecta a 90 alumnos y docentes de un colegio privado de Madrid
Un campamento en la provincia de Huelva ha registrado un brote de campilobacteriosis con 14 personas afectadas de un total de 139 expuestas, según ha recogido el Boletín Epidemiológico Semanal de Aragón, el cual ha detallado que dos de los afectados han tenido que ser ingresados en el hospital.
Debido a la aparición de este brote se ha realizado una inspección por parte de la Sección de Higiene de los Alimentos, un organismo que se encarga de investigar el origen de este tipo de episodios cuando se detectan en establecimientos, comedores colectivos o campamentos como en este caso, según ha confirmado el medio 'Aragón Hoy'.
Esta enfermedad está causada por una bacteria que produce unos síntomas agudos de una gastroenteritis y que suele trasmitirse por el consumo de alimentos contaminados, sobre todo en carne de ave poco cocinada, agua no tratada o por el contacto de animales infectados. Los síntomas más comunes van desde la diarrea, a menudo con sangrado, dolor de tripa, fiebre y náuseas.
Qué produce esta enfermedad y cuál es el tratamiento
La mayoría de los casos no requieren un tratamiento específico, aunque en casos más graves o personas más sensibles, suelen recurrir a ingresos hospitalarios para que los médicos puedan controlar su situación de cerca. En tipo de situaciones como campamentos, estos brotes suelen detectarse con mayor facilidad porque el número de expuestos suele ser más alto y los síntomas suelen aparecer de manera simultánea.
Las autoridades sanitarias no han confirmado cuál es el estado de los dos pacientes que han tenido que ser ingresados, pero concretan que el caso de esta enfermedad no suele ser muy grave. Tampoco han confirmado si podría haber más personas contagiadas o si han atendido a más personas con los mismos síntomas.
Además, se desconoce de dónde ha surgido este brote, si ha sido por el contacto con algún tipo de animal o si ha sido por consumo de líquido en mal estado o por un alimento contaminado, pero siguen investigando lo ocurrido para saber cuál es el origen.