El chocolate causa acné: lo que dicen los dermatólogos sobre este mito clásico

Marta Egea 01 JUL 2026 - 06:15h.

Muchas personas creen notar más granos después de comer chocolate, pero los expertos afirman que en esa percepción también influyen factores como el estrés, los cambios hormonales o el descanso

"Beber leche aumenta la mucosidad": los estudios se posicionan sobre un mito que sigue vigente

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MadridUno de los mitos más conocidos relacionados con la alimentación y la piel es que si se come mucho chocolate, saldrán granitos. Escuchar esta advertencia ha sido habitual especialmente en la adolescencia. Es suficiente con que aparezca un brote justo después de comer dulces para que muchos den por hecho que el culpable de ese acné ha sido el chocolate.

No obstante, la relación entre chocolate y acné es mucho más compleja de lo que pensamos. La ciencia lleva años investigando si realmente existe un vínculo directo y, aunque algunos estudios han encontrado posibles asociaciones, los dermatólogos coinciden en algo esencial: no hay una evidencia sólida que demuestre que el chocolate, por sí solo, provoca acné de forma directa. Pero entonces, ¿de dónde surge este mito?

¿Qué es realmente el acné?

El acné aparece cuando los folículos pilosos y los poros se obstruyen por una combinación de exceso de sebo, acumulación de células muertas y proliferación de ciertas bacterias cutáneas. Todo esto provoca inflamación y da lugar a puntos negros, espinillas, granos o lesiones más profundas. Los cambios hormonales, sobre todo, durante la pubertad, juegan un papel esencial porque estimulan las glándulas sebáceas y aumentan la producción de grasa.

Además, los dermatólogos explican que el acné no tiene una causa única. En su aparición influyen numerosos factores como la predisposición genética, el estrés, el descanso, algunos medicamentos, el uso de ciertos cosméticos e incluso el estilo de vida. Dos personas con unos hábitos alimenticios parecidos, no tienen porqué tener la misma piel.

Es precisamente por esta complejidad por la que los especialistas consideran que culpar a un único alimento hace demasiado sencillo el problema. La alimentación puede influir en algunos casos concretos, sobre todo si existe una dieta rica en azúcares ultraprocesados, pero el acné es el resultado de muchos mecanismos que interactúan entre sí.

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¿Cuál es el origen del mito?

Durante gran parte del siglo XX, muchos médicos y publicaciones de salud señalaban a productos como el chocolate, los fritos, los embutidos o la comida “grasienta” como responsables de los granos. En esa época, todavía se sabía muy poco sobre los procesos hormonales e inflamatorios del acné, por lo que era habitual buscar explicaciones simples relacionadas con la alimentación.

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El chocolate terminó siendo uno de los grandes culpables porque coincidía con varios factores muy visibles: el acné aparece sobre todo en la adolescencia, una etapa en la que también suele aumentar el consumo de dulces y ultraprocesados. Además, desde siempre se ha asociado con exceso, grasa y comida poco sana, por lo que era fácil pensar que también podía ensuciar la piel desde dentro.

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A esto se sumó la experiencia de muchas personas. Era habitual notar un brote después de épocas de estrés, celebraciones o excesos donde también se consumía más chocolate. Con el tiempo, esa asociación acabó siendo una verdad popular, incluso aunque los estudios científicos posteriores continuaran sin poder demostrar una relación directa entre ambos factores.

Entonces, ¿el chocolate influye en el acné?

Los dermatólogos coinciden en que el chocolate, por sí mismo, no puede considerarse una causa directa y universal de los granos. No obstante, eso no quiere decir que la alimentación no tenga ningún papel. Lo que parece influir realmente en algunas personas no es tanto el cacao en sí, sino el contexto general de la dieta y ciertos ingredientes presentes en muchos chocolates comerciales.

Uno de los factores que más interés ha despertado en la investigación científica es el exceso de azúcar y de alimentos ultraprocesados. Las dietas con una alta carga glucémica pueden provocar picos de insulina y otros cambios hormonales que favorecen la producción de sebo y la inflamación, dos procesos estrechamente relacionados con el acné. En este sentido, ciertos chocolates industriales muy azucarados podrían hacer que los brotes fueran peores en personas predispuestas, aunque el problema no sería específicamente el cacao.

Asimismo, muchos chocolates comerciales también contienen leche y grasas añadidas, dos componentes que algunos estudios han relacionado indirectamente con ciertos casos de acné. Por eso, los especialistas suelen hacer una distinción importante entre el chocolate ultraprocesado y el cacao puro o el chocolate negro con alto porcentaje de cacao, que contiene menos azúcar y más compuestos antioxidantes.

Entonces, ¿por qué tantas personas afirman que les salen granos después de comer chocolate? Los expertos creen que posiblemente intervienen varios factores al mismo tiempo. El acné fluctúa de manera natural por cambios hormonales, estrés, falta de descanso o ciclo menstrual, y es habitual unir el brote con el último alimento consumido. Además, el consumo de chocolate suele aumentar precisamente en momentos de ansiedad, cansancio o atracones, situaciones que también pueden afectar a la piel.

Por último, existe también un componente psicológico importante: cuando alguien piensa firmemente que un alimento le hace daño, presta más atención a cualquier cambio posterior en la piel. Esto hace que la asociación parezca más evidente de lo que realmente es. En otras palabras, algunas personas sí que pueden notar que ciertos tipos de chocolate empeoran temporalmente sus brotes, pero la ciencia apunta a que el problema no depende de un solo alimento, se trata de una combinación mucho más compleja de factores hormonales, inflamatorios y de estilo de vida.