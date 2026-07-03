Leer con poca luz daña la vista: lo que ocurre realmente en tus ojos

Marta Egea 03 JUL 2026 - 20:00h.

Leer con poca luz puede provocar cansancio ocular y molestias temporales, pero no hay evidencia de que cause un deterioro permanente en la visión

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Muchas personas crecieron escuchando que leer con poca luz podría estropear la vista de forma permanente, y aún hoy, es algo que se sigue diciendo. La escena es algo que a todos nos ha pasado: se está leyendo con poca luz, mirando el móvil a oscuras o estudiando con una luz tenue e inmediatamente aparece alguien diciendo que estamos dejándonos la vista.

La ciencia tiene una respuesta bastante clara sobre ello: leer con poca luz no daña la vista de manera permanente, aunque sí puede provocar fatiga visual y molestias temporales. Es decir, nuestros ojos pueden cansarse, pero eso no quiere decir que se estén deteriorando o que se vaya a perder visión por ello. Entonces, ¿de dónde surge el mito?

¿Cuál es el origen del mito?

La idea de que leer con poca luz perjudica la vista posiblemente surgió mucho antes de que pudieran existir estudios científicos modernos sobre salud ocular. Durante mucho tiempo, la iluminación artificial era limitada y leer requería un esfuerzo visual considerable, especialmente con velas o lámparas tenues.

Con esta situación, era lógico asociar la incomodidad ocular con un posible daño. De hecho, muchos padres utilizaban este consejo como una forma práctica de proteger a los niños de la fatiga visual o de evitar que forzaran demasiado la vista. Con el tiempo, la advertencia se convirtió en una especie de verdad popular que no se cuestionaba.

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¿Qué ocurre realmente cuando se lee con poca luz?

Cuando se lee en un ambiente oscuro o con iluminación tenue, los ojos tienen que esforzarse más para poder enfocar correctamente las letras y distinguir los detalles. Esto pasa porque, al haber menos luz disponible, las pupilas se dilatan automáticamente para intentar captar la mayor cantidad posible de iluminación. A la vez, el sistema visual necesita trabajar más para mantener el enfoque y mejorar el contraste entre el texto y el fondo.

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Ese esfuerzo adicional es el que explica que, después de un rato leyendo con poca luz, aparezcan molestias como cansancio ocular, sensación de pesadez en los ojos, visión borrosa temporal o incluso dolor de cabeza. No se trata de un daño permanente, sino de una fatiga visual pasajera provocada por el trabajo extra que están realizando los músculos oculares y el cerebro para interpretar la información visual.

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Asimismo, cuando se está muy concentrado leyendo se suele parpadear menos de lo normal. Esto favorece la sequedad ocular y aumenta todavía más la sensación de incomodidad. Por eso, muchas personas notan picor, irritación o necesidad de cerrar los ojos después de pasar tiempo leyendo en condiciones de poca iluminación.

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Otro factor relevante es el contraste. Cuanta menos luz hay, más complejo resulta distinguir claramente las letras, por lo que el cerebro necesita dedicar más atención al proceso de lectura. Esa sobrecarga visual y mental también favorece la sensación de agotamiento. Es algo parecido a intentar escuchar una conversación en un lugar con mucho ruido: técnicamente podemos hacerlo, pero se necesita más esfuerzo.

El cuerpo está preparado para adaptarse a distintos niveles de luz

El sistema visual humano posee una enorme capacidad de adaptación. Nuestros ojos están diseñados para funcionar en condiciones lumínicas muy variables, desde la luz intensa del mediodía hasta ambientes oscuros o nocturnos. Gracias a distintos mecanismos biológicos, podemos seguir viendo y orientándonos incluso cuando la iluminación cambia de forma radical.

Una de las adaptaciones más rápidas es la de la pupila. Cuando hay mucha luz, la pupila se contrae para limitar la cantidad de luz que entra en el ojo y proteger la retina. Sin embargo, cuando el entorno está oscuro, la pupila se dilata para captar la máxima cantidad posible de luz. Esto ocurre de manera automática y constante.

Además, la retina cuenta con dos tipos principales de células fotorreceptoras: los conos y los bastones. Los conos son responsables de la visión detallada y de los colores en condiciones de buena iluminación, mientras que los bastones están especializados en la visión nocturna o con poca luz. Gracias a ellos, nuestros ojos pueden adaptarse progresivamente a la oscuridad, aunque la percepción visual sea menos precisa que con más luz.

Este proceso de adaptación explica, por ejemplo, por qué al entrar en una habitación oscura al principio se ve muy poco, y poco a poco, tras unos minutos se empieza a distinguir mejor el entorno. El sistema visual está ajustando su sensibilidad para aprovechar al máximo la luz disponible.

Precisamente, por esta capacidad de adaptación, los especialistas recuerdan que leer con poca luz puede ser incómodo o cansado, pero no es algo a lo que el ojo humano no se pueda acostumbrar. Nuestros ojos están preparados para enfrentarse a diversos niveles de iluminación, aunque ciertas condiciones exijan un mayor esfuerzo visual.

¿Por qué este mito sigue tan extendido?

La idea de que leer con poca luz daña la vista ha sobrevivido durante generaciones porque parte de una experiencia real: cuando se lee en condiciones de poca luz, los ojos se cansan y aparecen molestias como dolor de cabeza, escozor o visión borrosa temporal. Esa sensación de incomodidad hace que resulte muy fácil asumir que algo perjudicial está pasando dentro de ojo, aunque se trate únicamente de fatiga visual pasajera.

Este mito ha sobrevivido porque tiene una parte de verdad, ya que la fatiga visual existe, pero a la que se ha dado una conclusión exagerada que parecía lógica durante mucho tiempo.