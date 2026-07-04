Hodofobia, el miedo intenso a viajar puede convertirse en incapacitante

Marisa Arellano 04 JUL 2026 - 19:57h.

Se denomina hodofobia y se identifica con síntomas de ansiedad, como la sudoración, las náuseas o la diarrea repentina

La hodofobia puede y debe superarse, pero hay que seguir unas pautas

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El miedo intenso a viajar puede convertirse en una fobia incapacitante. Se denomina hodofobia y se identifica con síntomas de ansiedad, como la sudoración, las náuseas o la diarrea repentina.

La especialista en medicina interna Daniela Silva explica que es necesario enfrentarse al miedo y realizar el viaje, porque de otra manera el cerebro interpreta que es una situación muy peligrosa y la fobia puede empeorar. Pero eso sí, advierte de que hay que hacerlo con red, es decir, con las precauciones y apoyos apropiados para no llegar a desarrollar ansiedad y para que el cerebro aprenda a superar la situación que nos produce este miedo intenso a viajar.

Consejos de los expertos: hacer un cronograma del viaje y siempre ir acompañado

Puede ser el trayecto, al ir en avión, o en tren, o, incluso, en coche; pero también el miedo a lo desconocido, a no poder controlar cualquier situación de emergencia que se produzca. Por este motivo, Dávila aconseja hacer un claro cronograma del viaje y siempre ir acompañado. También es importante recurrir al apoyo terapéutico y, si es necesario, a la prescripción de fármacos.