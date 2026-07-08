Sanidad retira una tinta de tatuaje y maquillaje permanente que se vendía sin autorización

La Aemps ordena retirar varias tintas de tatuaje y maquillaje permanente por venderse sin autorización

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La Aemps ha ordenado el cese de la comercialización de varios productos de la marca Dynamic Platinum Tattoo Ink Reach al carecer de la autorización obligatoria para su venta en España.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado el cese de la comercialización y la retirada del mercado de varias tintas para tatuaje y maquillaje permanente que se estaban vendiendo en España sin la preceptiva autorización sanitaria.

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En un comunicado, el organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de que ya ha requerido a la empresa Dynamic Color Europe la retirada de los productos comercializados bajo la marca Dynamic Platinum Tattoo Ink Reach.

Además de comunicar la decisión a la empresa responsable, la Aemps ha trasladado la información a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, con el fin de que adopten las medidas necesarias para garantizar la retirada de estos productos del mercado.

El organismo recuerda que, en España, las tintas para tatuaje y el maquillaje permanente con fines estéticos se consideran productos de cuidado personal, incluidos dentro de la categoría de productos de estética.

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La autorización es obligatoria para su venta

Para poder comercializarse en España, estos productos deben contar con una autorización previa de la Aemps, un requisito que certifica que cumplen con las condiciones establecidas para garantizar su calidad y seguridad.

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La agencia mantiene un listado actualizado de todas las tintas y maquillajes permanentes autorizados, por lo que recomienda comprobar siempre que el producto figure en ese registro antes de su utilización.

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Además, recuerda que el etiquetado debe incluir el número de autorización de la Aemps (XXX-PE), un distintivo que acredita que el producto ha superado los controles exigidos. La Aemps advierte de que utilizar tintas o maquillajes permanentes que no hayan sido autorizados supone un riesgo para la salud, ya que no existe garantía de que cumplan con los requisitos de seguridad exigidos por la normativa española.

Por ello, recomienda tanto a profesionales como a consumidores verificar siempre la autorización del producto antes de realizar un tatuaje o un procedimiento de maquillaje permanente.