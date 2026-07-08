Candela Hornero Madrid, 08 JUL 2026 - 11:30h.

La mujer desconoce que está embarazada y no es consciente de ello hasta una fase muy avanzada o incluso el parto

Investigan la muerte de un bebé recién nacido en Málaga: su madre, una mujer de 43 años, asegura que no sabía que estaba embarazada

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¿Imaginas estar embarazada sin saberlo? Aunque no es frecuente, puede ocurrir. Se conoce como embarazo críptico o negación involuntaria de la gestación y es una de las hipótesis que investiga la Policía tras la muerte de un recién nacido en Málaga el pasado 5 de julio.

Según ha informado el periódico 'HOY', una mujer de 43 años se puso de parto en su domicilio sin saber que estaba embarazada. Cuando los servicios de emergencias llegaron al lugar, no pudieron hacer nada por salvar la vida del bebé.

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Ahora, la Policía investiga lo sucedido y trata de esclarecer si pudo tratarse de un embarazo críptico, para lo que está recabando testimonios del entorno de la mujer e informes médicos.

¿Qué es un embarazo críptico?

El embarazo críptico, también denominado negación involuntaria de la gestación, es una situación en la que la mujer desconoce que está embarazada y no es consciente de ello hasta una fase muy avanzada del embarazo o, incluso, hasta el momento del parto, como podría haber ocurrido en este caso si finalmente se confirma esa hipótesis.

Los síntomas suelen ser tan leves o poco específicos que pueden confundirse con otras situaciones. "Apenas se les nota que les aumenta la tripa, que confunden con gases. A veces hay una falsa regla, como pequeños sangrados, o la ausencia de regla atribuida al estrés…", explicó en una entrevista con EFE Salud Alicia Llorca-Porcar, profesora de la Universitat de València y enfermera de Neonatología del Hospital General Universitario de Valencia.

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En el caso de la mujer de Málaga, según ha podido saber 'HOY' por fuentes cercanas, acudió al médico de familia tras dejar de tener la menstruación y obtener un resultado negativo en un test de embarazo. Posteriormente fue a una cita con un especialista de Ginecología y se sometió a diversas pruebas, entre ellas análisis de sangre, una citología y una resonancia magnética, sin que en ninguna de ellas se detectara la gestación.

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"La mujer conscientemente no lo niega, lo niega su cuerpo", señaló Llorca-Porcar, quien decidió investigar este fenómeno debido a la escasa evidencia científica disponible. En su opinión, esta falta de estudios se debe, en parte, a que "la sociedad parece desconocer o incluso negar la existencia de esta realidad".

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¿Qué dice la investigación sobre el embarazo críptico?

Hace tres años, Llorca-Porcar publicó una revisión bibliográfica sobre el embarazo críptico en la Revista Internacional de Tecnología, Ciencia y Salud. El trabajo concluye que puede producirse a cualquier edad. Mientras algunos estudios sitúan una mayor incidencia en los extremos de la edad reproductiva —menores de edad y mujeres mayores de 40 años—, otros apuntan a que es más frecuente entre los 18 y los 29 años.

La revisión recoge que se produce aproximadamente un caso por cada 400 o 500 embarazos, según estudios realizados entre 1994 y 2013 en países como Francia, Alemania, Reino Unido, Austria y Estados Unidos.

Respecto al perfil de las mujeres afectadas, algunos trabajos lo relacionan con situaciones de vulnerabilidad o inestabilidad socioeconómica. Sin embargo, también se han descrito casos en mujeres con niveles educativos y profesionales elevados, estudiantes e incluso profesionales sanitarias.

"A estas mujeres se las recibe con una fase inicial de duda, aunque se las atiende bien. Hace falta más investigación e información para conocer, sobre todo, las causas y entender por qué ocurre. Existe una realidad", concluyó la profesora de la Universidad de Valencia.