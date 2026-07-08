Las alergias a algunos medicamentos o alimentos pueden tener consecuencias graves

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El Día Mundial de la Alergia hay que recordar que ocho millones de personas en España la sufren, en forma de estornudos, picores, dolor de cabeza, cansancio, entre otros síntomas, aunque algunas pueden tener graves consecuencias. Los especialistas advierten de la importancia de no automedicarse y acudir a un profesional.

Los especialista alertan contra la tentación de automedicarse y advierten de cómo afectan a millones de españoles, este Día Mundial de la Alergia que se celebra en medio de un verano bastante complicado por las condiciones meteorológicas y con un aumento de alérgenos naturales.

Las intensas lluvias de estos meses previos han provocado un efecto bastante negativo para ellos alargando y disparando los síntomas de los alérgicos, incluso en pleno mes de julio, muchas personas tienen que seguir tomando antihistamínicos.

Ante este panorama, los expertos subrayan la importancia de no automedicarse y de acudir a profesionales, la única forma de luchar contra una patología que afecta ya al 30 % de la población mundial.

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Las alergias a algunos medicamentos o alimentos pueden tener consecuencias graves

Las alergias son consideradas una enfermedad por una reacción o respuesta inmunitaria a sustancias que generalmente no son dañinas. Entre los alérgenos más comunes se encuentran el polvo, algunos alimentos, veneno de insectos, medicamentos, polen, plástico, pelo de mascotas, entre otros.

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Las alergias pueden empeorar otras afecciones, como asma, problemas en la piel , conjuntivitis, entre otros por lo que los especialistas recomiendan acudir a consulta y realizarse las pruebas correspondientes para determinar qué tipo de alergias puedes padecer y comenzar a tratarla.

No todos los estornudos o picores son de origen alérgico, así como consumir un alimento al que somos alérgico puede derivar en complicaciones graves, como las alergias a los cacahuetes o mariscos.