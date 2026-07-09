Cada vez más jóvenes convierten la soledad en una seña de identidad en redes sociales

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Cada vez es más habitual encontrar en redes sociales perfiles que muestran vidas aparentemente perfectas, llenas de viajes, planes y relaciones sociales. Sin embargo, una nueva corriente está ganando fuerza: jóvenes influencers que reivindican la soledad como un estilo de vida, presumiendo de no tener pareja o de disfrutar de su tiempo sin un amplio círculo de amistades. Pero, ¿hasta qué punto esta tendencia refleja una realidad o responde a una nueva forma de crear contenido?

Los nuevos creadores de contenido hablan del llamado "arte de estar solo", una filosofía basada en disfrutar del tiempo con uno mismo, el silencio y la introspección. Sin embargo, los especialistas recuerdan que la diferencia entre una soledad saludable y un problema emocional está en si esa situación ha sido elegida o impuesta.

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La psicóloga Raquel Córdoba explica que "la soledad es bienvenida siempre que sea deseada". En este sentido, señala que detrás de esa decisión puede haber diferentes circunstancias: "Quizás esa persona no ha encontrado un círculo de personas con las que relacionarse de calidad o bien está sucediendo algo en su vida que necesita una mirada más interna, llena de silencio".

Una de las influencers que comparte este estilo de vida reconoce que durante años sintió que no encajaba. "Me sentía como la oveja negra que nunca encaja", asegura. Con el tiempo, descubrió que es una persona que "se recarga en la soledad" y que disfruta de actividades cotidianas como tomar un café, leer o escribir.

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La introspección también tiene sus retos

Dedicar tiempo a uno mismo puede favorecer el autoconocimiento, aunque también implica enfrentarse a pensamientos que muchas personas prefieren evitar.

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Sobre ello, Córdoba destaca que "disfrutar de una introspección es algo que no todo el mundo se atreve a afrontar, te enfrentas a tus pensamientos y no siempre quieres averiguar lo que quieres pensar". Los expertos insisten en que aprender a disfrutar de la soledad no significa renunciar a las relaciones personales. Mantener un equilibrio entre el tiempo para uno mismo y el dedicado a los demás sigue siendo fundamental para el bienestar emocional.

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"Tú puedes querer estar sola contigo y saber cuándo tienes que ir a ese compromiso, cuándo para tu amiga es importante que vayas", explica Raquel Córdoba, quien recuerda que la vida social también forma parte del cuidado de la salud mental. La psicóloga considera que este fenómeno también refleja un cambio social más amplio. "Hay un incremento que tiene que ver con una sociedad más individualista", afirma.

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Además, advierte de que las redes pueden transmitir una idea poco realista sobre el éxito personal: "Hay, a veces, una idealización de que el éxito o el fracaso es una cuestión individual".

Mientras la imagen de la vida perfecta pierde protagonismo, la soledad se convierte en un nuevo contenido viral. No obstante, los especialistas recuerdan que la clave está en diferenciar entre una soledad elegida, que puede resultar enriquecedora, y un aislamiento involuntario, que requiere atención y apoyo.