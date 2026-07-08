Manuel Pimentel Málaga, 08 JUL 2026 - 19:30h.

La falta de sustitutos para cubrir las vacaciones estivales del personal sanitario deja parados los quirófanos hasta el 15 de septiembre

Los sindicatos señalan que la actividad quirúrgica del hospital ya era mínima de por sí por la escasez de equipo facultativo

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El Hospital de Alta Resolución (HAR) de Estepona mantendrá cerrados sus quirófanos al menos hasta el próximo 15 de septiembre debido a la falta de personal sanitario que supla el periodo de las vacaciones de verano de los médicos.

Este parón supone un nuevo bache para un centro hospitalario que arrastra problemas de rendimiento desde su inauguración en febrero de 2021. De hecho, los quirófanos del hospital no habían empezado a funcionar hasta principios de 2026, es decir, cinco años después de su apertura, y lo llevaban haciendo a medio gas.

“Los quirófanos se han parado ahora hasta septiembre, pero la actividad que había ya era mínima porque no hay equipo facultativo”, explica a Informativos Telecinco el portavoz del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Jose Luis Prada.

Plazas no cubiertas

Según el sindicato, el Hospital de Estepona, que pertenece al Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella, nunca ha conseguido cubrir la contratación de personal, sobre todo de anestesistas, una figura clave en la actividad quirúrgica. “De 13 vacantes que se han ofertado en total desde principios de 2026, solo se han cubierto dos y el resto han quedado desiertas”, asegura Prada.

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Según ha comentado, los quirófanos han llegado a estar operativos solamente dos días a la semana desde que comenzaron a operar. Además, únicamente han cubierto cirugías mayores ambulatorias, en las que los pacientes “pasan como mucho una o dos noches ingresados”.

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A esta escasez de facultativos previa se suma ahora la llegada del periodo de vacaciones del personal sanitario. No hay sustitutos que cubran dichos puestos para que los quirófanos puedan seguir funcionando, por lo que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha tenido que cerrarlos.

Sin médicos en verano

Los motivos, explica Prada, son múltiples. Principalmente, lo atribuye a “las malas condiciones de trabajo” ya que asegura que “la carga de trabajo de este hospital es muy superior a otros de la misma categoría”, lo que en muchos casos provoca que “profesionales sanitarios con más de 11 años de formación opten por marcharse”.

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Según el sindicalista, a ello se suma el problema de acceso a la vivienda que afecta especialmente a la Costa del Sol: “se ha formado una tormenta perfecta, porque más de la mitad del sueldo se va en pagar el alquiler”. Una situación que Prada compara “con la que se llevaba viviendo en Ibiza desde hace décadas”.

Por otro lado, el secretario provincial de SATSE de Málaga, Eugenio Pérez, añade que esta falta de médicos para cubrir las vacaciones es habitual “no solo en Andalucía, también en el resto de España” y que los servicios “se redimensionan en función de la disponibilidad de personal”.

Otro de los problemas es la temporalidad de los contratos de verano: “no hay dermatólogos o anestesistas disponibles para trabajar tres semanas, son profesionales que trabajan todo el año”. Además, desde SATSE añaden que el problema de la falta de sanitarios se extiende también a las enfermeras diplomadas “por primera vez en 30 años”.

Respuesta del SAS

Desde el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía indican que la atención sanitaria a la ciudadanía del área de influencia del Hospital de Alta Resolución (HAR) de Estepona y Hospital Universitario Costa del Sol (HUCS), “está completamente garantizada todo el año”.

En época estival, añaden, “los profesionales sanitarios de las diferentes categorías tienen derecho al descanso por vacaciones lo que hace necesario la reestructuración de los servicios que, en ningún caso, afecta a la atención a los pacientes”.

Por último, señalan que desde el HUCS y HAR de Estepona “se trabaja de forma continuada la programación quirúrgica y la organización asistencial que, además, se adapta en cada momento a la disponibilidad de profesionales y a las necesidades del centro, garantizando, en todo caso la atención sanitaria a la ciudadanía”.