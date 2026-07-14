Candela Hornero Madrid, 14 JUL 2026 - 12:33h.

Apuntan a la lechuga y a vegetales de hoja verde para ensaladas como posible origen del brote

Hay 2.640 casos confirmados y 44 hospitalizaciones, según las autoridades sanitarias de Míchigan

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Más de 2.600 personas se han visto afectadas por un brote de ciclosporiasis en el estado de Míchigan (Estados Unidos), una enfermedad parasitaria causada por Cyclospora que se transmite a través del consumo de alimentos o agua contaminados con heces.

Las autoridades sanitarias del estado informaron este lunes de que los resultados preliminares apuntan a la lechuga y a vegetales de hoja verde para ensaladas como posible origen del brote, aunque insisten en que la investigación sigue abierta y no se descarta la implicación de otros alimentos.

Hasta la noche del lunes se habían confirmado 2.640 casos y 44 hospitalizaciones, lo que supone un incremento del 69 % respecto a la actualización del pasado viernes. Se trata del mayor número de casos registrado en un solo año en Míchigan, donde habitualmente se notifican entre 40 y 50 infecciones anuales.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por su siglas en inglés) también han notificado un aumento de casos en otros estados, entre ellos Nueva York, Ohio, Illinois, Indiana y Kentucky. Además, los expertos consideran que la cifra real de afectados podría ser superior, ya que existe un retraso entre la aparición de los casos y su notificación oficial.

"Va camino de ser el peor año registrado"

Caitlin Rivers, epidemióloga de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, que está realizando un seguimiento de la evolución del brote, ha advertido de que 2026 "va camino de ser el peor año registrado" para la ciclosporiasis en Estados Unidos.

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En brotes anteriores, los CDC ya habían relacionado esta infección con productos frescos como la lechuga, las mezclas para ensaladas, las frambuesas, la albahaca, el cilantro, las mezclas de frutas o los tirabeques.

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Hasta ahora, el mayor brote reciente registrado en el país se produjo en 2020, cuando 701 personas enfermaron en 14 estados.

¿Cuáles son los síntomas?

La infección se produce al consumir alimentos o agua contaminados con el parásito, generalmente como consecuencia del contacto con heces humanas durante el cultivo, el riego, el lavado o la manipulación de los productos. Las frutas y verduras que se consumen crudas son las que presentan un mayor riesgo de transmisión.

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La infección por Cyclospora suele provocar diarrea acuosa, con deposiciones frecuentes y, en ocasiones, intensas o explosivas. También puede causar pérdida de apetito, dolor abdominal, retortijones, hinchazón, náuseas, fatiga y cansancio.

Aunque la enfermedad no suele ser grave, los síntomas pueden prolongarse durante semanas o incluso un meses. En personas con el sistema inmunológico debilitado, como las que tienen VIH (virus de inmunodeficiencia humana), sí puede causar una mayor gravedad.

Los CDC recomiendan acudir a un profesional sanitario ante la aparición de estos síntomas para recibir el tratamiento adecuado. Se diagnostica mediante la identificación de Cyclospora en una muestra de heces.

Cómo reducir el riesgo de contagio

Mientras se investiga el origen del brote, las autoridades sanitarias estadounidenses recomiendan extremar las precauciones al consumir productos frescos.

En lugar de comprar ensaladas en bolsa o mezclas preparadas, aconsejan optar por lechugas enteras, retirar las dos o tres hojas exteriores y lavar cuidadosamente las interiores bajo el agua del grifo.

Asimismo, recomiendan lavar el resto de frutas y verduras frescas antes de consumirlas. Aunque este proceso no elimina por completo el parásito, sí puede reducir su presencia y disminuir el riesgo de infección. En el caso de los alimentos que puedan pelarse, aconsejan retirar la piel antes de consumirlos y, siempre que sea posible, cocinarlos a 70ºC, temperatura suficiente para destruir el parásito.