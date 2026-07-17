Maitena Berrueco 17 JUL 2026 - 12:57h.

Esta técnica mínimamente invasiva se realizó mediante cirugía robótica por primera vez en Euskadi

El pasado 9 de julio intervinieron en Cruces a un paciente de 50 años receptor de un riñón de donante vivo

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BilbaoOsakidetza ha logrado un nuevo hito sanitario al realizar el pasado 9 de julio en el Hospital Universitario de Cruces (Barakaldo, Vizcaya) el primer trasplante renal mediante cirugía robótica de Euskadi. La incorporación de esta técnica mínimamente invasiva abre una nueva etapa en el programa de trasplante renal de la Sanidad Pública Vasca y sitúa a este centro hospitalario entre el reducido grupo de centros del Estado que realizan trasplante renal robótico. La historia de Primitivo, que ha vuelto a nacer a los 77 años tras recibir un riñón de su mujer.

La utilización de la cirugía robótica ha permitido abordar el procedimiento con una mayor precisión quirúrgica, una ventaja especialmente relevante en este caso, facilitando la realización de las conexiones vasculares necesarias para la implantación del órgano. La evolución clínica del paciente está siendo favorable y se encuentra en buen estado pocos días después de la intervención, conforme a lo esperado para un procedimiento de estas características.

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La intervención fue realizada por un equipo multidisciplinar altamente especializado del Hospital Universitario Cruces, referente en Euskadi y otras comunidades autónomas para trasplante renal y acreditado por el Ministerio de Sanidad como Centro, Servicio y Unidad de Referencia (CSUR) para trasplante renal infantil.

La cirugía robótica aplicada al trasplante renal permite implantar el órgano a través de pequeñas incisiones mediante una plataforma tecnológica que proporciona visión tridimensional de alta definición y una gran precisión en los movimientos quirúrgicos. Esta tecnología facilita la realización de procedimientos que requieren una elevada precisión, como determinadas conexiones vasculares o de la vía urinaria que se realizan durante el trasplante, pero que con la utilización de la tecnología robótica permiten mantener o incluso mejorar los mismos estándares clínicos y de seguridad que la cirugía convencional.

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Recuperación más rápida

La principal diferencia respecto a la cirugía abierta convencional radica en el carácter mínimamente invasivo de la intervención. Entre los beneficios potenciales se incluyen una mayor precisión quirúrgica, menos dolor postoperatorio, una reducción de las complicaciones relacionadas con la herida quirúrgica y una recuperación más rápida.

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Asimismo, esta técnica puede resultar especialmente beneficiosa en determinados perfiles de pacientes, como personas con obesidad, con un mayor riesgo de complicaciones asociadas a la cirugía convencional o en casos de especial complejidad quirúrgica, donde la mayor precisión que aporta la cirugía robótica puede facilitar la realización del trasplante.

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La movilización precoz y una recuperación funcional más rápida permiten, además, favorecer una reincorporación más temprana a las actividades habituales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas trasplantadas.

164 trasplantes en 2025

La incorporación de esta técnica se sustenta en la amplia trayectoria del Hospital Universitario Cruces en el ámbito del trasplante renal. Desde el inicio del programa en 1979, Osakidetza ha superado los 5.200 trasplantes renales en personas adultas y pediátricas, incluidos 66 trasplantes combinados hepato-renales.

Solo en 2025, el Hospital Universitario Cruces realizó 164 trasplantes renales, de los cuales 150 procedieron de donante fallecido, 14 de donante vivo y cinco fueron trasplantes combinados hepato-renales. Además, el programa de donante vivo, iniciado en 2006, ha permitido realizar hasta la fecha 320 trasplantes, incluidos trasplantes cruzados y procedimientos de desensibilización inmunológica.

La actividad del programa se mantiene en niveles muy elevados. En el primer semestre de 2026, Osakidetza alcanzó los 103 trasplantes renales antes del verano, la fecha más temprana registrada hasta el momento, consolidando al Hospital Universitario Cruces entre los centros con mayor actividad del Estado.