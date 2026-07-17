Carlos Plá Valencia, 17 JUL 2026 - 06:30h.

A la quimioterapia y otros tratamientos médicos, Fran suma el deporte, una alimentación sana y el contacto con la naturaleza para superar esta grave enfermedad

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Hablamos con Fran mientras espera en el hospital para recibir una nueva sesión de quimioterapia. "Me van a hacer siete ciclos y llevo seis y medio. En dos semanas terminaré. Hasta el momento, las lesiones se han reducido entre el 40 y el 50%", nos explica Fran Sanchis, el joven de Castellón que lucha por superar un sarcoma desmoplásico, un cáncer muy agresivo y raro del que solo le han dado un 10% de posibilidades de sobrevivir. "Me dieron el diagnóstico en diciembre y fue jodido, aunque lo asimilé muy rápido, en una semana. Aún así, el día a día es complicado y hay que saberlo gestionar, pero mentalmente soy fuerte", asegura y explica que "es importantísimo porque hay gente que no levanta la cabeza y no es capaz de luchar".

En plena lucha, ahora se enfrenta a la cercana finalización de la quimioterapia, un paso que despierta en Fran sentimientos encontrados. Frente al alivio de terminar un proceso tan duro, se asoma la incertidumbre de qué pasará si el cáncer no remite por completo. "Cuando acabe será un recurso menos que tenemos, pero seguiré con otros tratamientos a los que me estoy sometiendo en una clínica privada para oxidar las células cancerígenas. Hay que utilizar todos los recursos disponibles, este es compatible con la quimioterapia y lo ha aprobado mi oncólogo", explica.

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Entre esos recursos a los que se refiere, Fran practica deporte regularmente y se alimenta de forma saludable para mantenerse fuerte y poder soportar los tratamientos, además, se apoya en las que llama sus tres medicinas naturales: el agua del mar, el sol y el aire de la montaña. "Hay que vivir conectado con la naturaleza. Me encuentro con fuerza, con las mismas ganas de pelear que al principio y convencido de la recuperación".

Cambio de vida y mentalidad

Con solo 28 años, Fran había pasado gran parte de su juventud trabajando durante jornadas maratonianas en la carnicería familiar que tienen en Vall d´Uixó (Castellón). Fue entonces cuando le llegó el duro golpe. "Antes estaba enfocado al 100% en el trabajo. Con el diagnóstico la vida te cambia por completo y pasas a ser tú la prioridad y no el trabajo".

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Ahora se centra en vivir alejado del estrés acumulado durante años. "Hay que vivir tranquilo, meditando constantemente y ayuda mucho. Yo apostaría que el estrés que llevaba ha generado todo esto, así que eliminándolo tendré más posibilidades de sobrevivir", afirma.

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Las redes sociales

Todo el proceso y su experiencia Fran lo relata en su cuenta de Instagram. "Empecé sin ninguna intención de conseguir seguidores, solo quería contar a mis amigos y familia el proceso. Pero el primer vídeo que subí tuvo tanta repercusión que dije voy a seguir haciendo esto ahora que tengo tiempo disponible, sin estresarme eso sí", explica.

En poco tiempo cuenta ya con más de 90.000 seguidores que se han convertido en un soporte inesperado. "Recibo mucho apoyo por parte de la gente y eso te anima. Me viene muy bien", asegura.

Un apoyo que también trata de transmitir a otras personas que están en una situación similar a la suya. "Con que esto le sirva a alguien el trabajo en redes sociales ya merecería la pena", afirma.