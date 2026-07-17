Un informe vincula impacto de aves en el accidente de helicóptero en el que murió una familia española en Nueva York

La reclamación de los familiares de los españoles fallecidos en el accidente de helicóptero en Nueva York: "La seguridad no es una opción"

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Nueva YorkLa Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE.UU., que investiga el accidente de helicóptero en el que murió una familia española en Nueva York en 2025, divulgó este jueves un informe que sugiere el impacto de aves como causa de la tragedia.

El organismo (NTSB, por sus siglas en inglés) hizo públicos hoy los archivos de la investigación en curso, que contienen un informe de expertos del laboratorio ornitológico del Instituto Smithsonian sobre los restos de aves, en concreto gansos, hallados en la escena tras el accidente.

La investigación del accidente de helicóptero en Nueva York

Los expertos, de acuerdo con su examen de las muestras, afirman que "una bandada mixta de gansos de Brant y Canadá impactó en las aspas del rotor y el estabilizador horizontal", indica el documento.

El NTSB recuerda que no ha determinado aún la "causa probable" del accidente ni los "factores que contribuyeron" a este, y lo hará cuando cierre la investigación.

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El 10 de abril de 2025, los cinco miembros de la familia Escobar Camprubí, dos adultos y tres niños pequeños, murieron cuando el helicóptero turístico en el que viajaban se estrelló en el río Hudson tan solo 16 minutos después de despegar. El piloto de la aeronave también falleció.

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Los archivos publicados hoy también incluyen tres declaraciones de testigos visuales que señalan la presencia de aves en los alrededores del helicóptero al menos en los momentos previos a su caída al río.

El relato de los testigos

Una de las testigos, que estaba corriendo junto al río Hudson en el lado de Jersey City, dijo haber visto "una bandada de unos 20 pájaros muy grandes y gordos", mientras que otro, desde su apartamento en un piso 20 también en esa ciudad, vio "cientos de pájaros" en el área.

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Otro documento publicado por el NTSB indica que desde 2009 hasta 2025, el organismo ha investigado 18 accidentes de helicóptero en los que la causa probable fue el impacto de un ave, de los cuales 3 fueron mortales y provocaron 14 fallecimientos.

Los fallecidos fueron los españoles Agustín Escobar Cañadas y Mercè Camprubí Montal, ambos ejecutivos de Siemens; y sus tres hijos de 10, 8 y 4 años, así como el piloto, el estadounidense Seankese Johnson.

La reclamación de los familiares

Precisamente, en abril de este mismo año varios familiares de los españoles fallecidos en el accidente reclamaban junto a legisladores estadounidenses, un refuerzo de la seguridad en la aviación de helicópteros comerciales, en vísperas del primer aniversario de la tragedia.

"No queremos prohibir los vuelos comerciales, sino que se aumente la seguridad", señalaba Joan Camprubí, hermano de Mercè Camprubí Montal, durante una rueda de prensa celebrada junto al río donde ocurrió el siniestro.

Con motivo del aniversario, los familiares viajaban a Nueva York para rendir homenaje a las víctimas con una misa en la Catedral de San Patricio y una ofrenda floral en el río. Asimismo, aprovechaban la ocasión para impulsar cambios legislativos que refuercen la seguridad de este tipo de vuelos.

En el acto estuvieron acompañados por miembros del Congreso de Estados Unidos, como Jerrold Nadler y Nicole Malliotakis, que promovían la denominada Ley de Seguridad y Paridad de los Helicópteros.

Esta iniciativa busca equiparar los estándares de seguridad de los helicópteros comerciales a los de los aviones, mediante la exigencia de equipos específicos, mayores controles de mantenimiento y una supervisión más estricta.

Además, Joan Camprubí anunciaba que la familia trabajaba en la creación de una fundación con el objetivo de evitar tragedias similares en el futuro. "La seguridad no debería ser una opción, sino una responsabilidad", subrayaba.