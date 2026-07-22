Candela Hornero Madrid, 22 JUL 2026 - 12:27h.

El estudio demuestra que un resultado negativo permite asegurar, con más de un 90% de fiabilidad, que la persona no desarrollará síntomas en la siguiente década

Descubren una posible vía para frenar el alzhéimer en fase inicial atacando una proteína

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Más de 800.000 personas padecen alzhéimer en España, pero el diagnóstico sigue llegando tarde en muchos casos. De hecho, se calcula que más del 50% de los pacientes con la enfermedad en fases leves aún no están diagnosticados. La enfermedad continúa estando infradiagnosticada y, según la Sociedad Española de Neurología, pueden pasar más de dos años desde que aparecen los primeros síntomas hasta que se obtiene un diagnóstico.

Detectar la enfermedad cuanto antes es clave. Un diagnóstico precoz permite acceder antes a los tratamientos disponibles, pero también da tiempo a que la persona participe en la toma de decisiones sobre su futuro, planifique sus cuidados y pueda beneficiarse de medidas de apoyo social en las primeras fases de la enfermedad.

Hasta hace pocos años, el alzhéimer solo podía diagnosticarse a partir de los síntomas, cuando el daño cerebral ya estaba avanzado. Sin embargo, los avances científicos han abierto una nueva vía: identificar la enfermedad mediante un análisis de sangre, incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Un análisis de sangre para identificar el riesgo de desarrollar alzhéimer

Ahora, un estudio liderado por investigadores del Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN) y la Fundación Reina Sofía aporta nuevas evidencias sobre el potencial de esta estrategia. El trabajo, dirigido por el doctor Jesús Silva Rodríguez, coordinador de la Plataforma de Neuroimagen, demuestra que un biomarcador en sangre, denominado %p-tau217, permite estimar el riesgo de desarrollar síntomas clínicos de alzhéimer a largo plazo en personas mayores que todavía no presentan deterioro cognitivo.

La investigación, publicada en la revista científica Alzheimer's & Dementia, analizó a casi 1.000 personas sin deterioro cognitivo del área de Madrid, que fueron evaluadas anualmente en el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía durante un periodo de hasta 12 años.

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Los resultados muestran que, mediante una prueba mínimamente invasiva como un análisis de sangre, es posible identificar de forma temprana a las personas con mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad.

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¿Qué significa un resultado negativo o positivo?

Para Jesús Silva Rodríguez, el principal hallazgo del estudio está en la capacidad del biomarcador para descartar la enfermedad con una elevada fiabilidad. "Un resultado negativo nos permite asegurar, con más de un 90% de fiabilidad, que la persona no desarrollará síntomas clínicos durante la siguiente década, lo que permitirá centrar los recursos y el seguimiento en aquellos que sí están en riesgo", explica el investigador.

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"Un resultado negativo permite asegurar, con más de un 90% de fiabilidad, que la persona no desarrollará síntomas en la siguiente década"

No obstante, un resultado positivo no significa que la persona vaya a desarrollar alzhéimer con total seguridad. En el grupo con mayor riesgo, un resultado positivo se asoció con una probabilidad del 55% de desarrollar deterioro cognitivo leve o demencia a los cinco años, porcentaje que aumentaba hasta el 72% a los diez años.

Un paso hacia la prevención personalizada

Para el doctor Pascual Sánchez-Juan, director científico de CIEN y autor sénior del estudio, estos resultados representan un avance hacia una medicina más personalizada.

"Los biomarcadores sanguíneos ya no solo nos ayudan a detectar la biología del alzhéimer, sino también a estimar el riesgo de evolución clínica a largo plazo en personas sin síntomas. Su utilidad, de momento, no consiste tanto en predecir de forma determinista quién desarrollará la enfermedad, sino en identificar con gran fiabilidad a la mayoría de las personas con un riesgo muy bajo y seleccionar mejor a quienes pueden beneficiarse de un seguimiento más estrecho o participar en estudios de prevención", concluye.